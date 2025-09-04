Técnico do Caxias confirma retorno de titular, mas projeta time com uma ausência diante do Floresta

Welder se recuperou d eum desconforto na coxa. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias realiza na tarde desta quinta-feira (4) o último treinamento em solo gaúcho antes de iniciar a disputa do quadrangular do acesso na Série C. No domingo (7), o líder da primeira fase desafia o oitavo colocado na tabela, o Floresta, pela primeira rodada da etapa decisiva da competição. O duelo ocorre às 16h30min no Estádio Domingão, em Horizonte-CE.

E para este confronto, a melhor notícia pro time é o retorno do centroavante Welder. O jogador se recuperou de um desconforto na coxa e fica à disposição da comissão técnica. Já os volantes Pedro Cuiabá e Mantuan não devem viajar para o Ceará.

— O Welder, provavelmente, vai. O Pedro vinha se destacando bastante. E, pra nós, é um jogador muito importante. Se adaptou ao modelo, começou a exercer uma outra função, que ele sempre foi mais primeiro do que segundo. Agora, ele está entregue ao departamento médico e, aí, na sequência, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas, hoje (quinta-feira), não está à disposição para o próximo jogo. E o Mantuan não vai para o jogo — confirmou o treinador grená.

Pedro Cuiabá poderá, inclusive, passar por uma cirurgia no joelho. O DM grená está avaliando esta possibilidade. Já Mantuan, que seria o seu substituto natural, ainda se recupera de uma lesão na coxa direita.

As principais alternativas para a vaga de Cuiabá passam a ser Lorran e Kelvyn, que já atuou improvisado na função. Já o reforço recém contratado, Mossoró, não deve iniciar o jogo, segundo o próprio técnico Júnior Rocha, por uma questão hierárquica.

— Os atletas que estavam aqui trabalhando e conquistaram o título simbólico da primeira fase estão esperando esse momento. Eu tenho que ter o maior cuidado com a gestão do grupo. Os cinco reforços que chegaram vieram pra somar, são todos bons jogadores, têm a sua história no futebol, vencedores. Agora, eles não vão iniciar jogando o próximo jogo. Vai iniciar quem estava aqui, roendo o osso desde o início — revelou o comandante grená.

Sendo assim, o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Mossoró e os atacantes Igor Torres e Giovane Gomez serão alternativas no banco. O volante Tauã cumpre suspensão pela expulsão em Maringá.

O provável time do Caxias terá: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Lorran (Kelvyn) e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Welder.

A delegação grená viaja após o jantar até Porto Alegre e, nesta sexta-feira, seguirá deslocamento até Fortaleza. O último treino ocorre no sábado (6) pela manhã, no CT do Ceará.