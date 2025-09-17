Esportes

Série C
Notícia

Técnico do Caxias comenta sobre queda de rendimento de alguns jogadores: "Só não oscilam os extraclasses"

Sem vencer no quadrangular do acesso após duas rodadas Júnior Rocha avalia desempenho da equipe e projeta partida com o Londrina como mais uma decisão

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

