Técnico do Caxias comenta sobre queda de rendimento de alguns jogadores: "Só não oscilam os extraclasses"

Júnior Rocha indicou mudanças para a partida com o Londrina. Porthus Junior / Agencia RBS

Coincidência ou não, depois que o Caxias começou a perder alguns atletas titulares na reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, os problemas do time começaram a aumentar.

A saída do centroavante Eduardo Melo — negociado pelo Criciúma ao Remo —, após a vitória de 1 a 0 sobre o ABC, coincidiu com o começo da série negativa de cinco jogos sem marcar da equipe na competição.

Em seguida, foi a vez de Lucas Cunha deixar o Estádio Centenário rumo ao futebol árabe. O defensor se despediu na derrota para o Brusque e, na partida seguinte, contra o Maringá, a defesa do Caxias sofreu o maior número de gols em uma mesma partida na Série C 2025: 3 a 0 para os paranaenses.

Sem o volante Pedro Cuiabá, com lesão no joelho, Júnior Rocha apostou em Lorran no meio-campo nas partidas iniciais do quadrangular do acesso diante de Floresta e São Bernardo. A equipe não sofreu gols, mas oscilou de rendimento.

— Com todo respeito aos nossos atletas, sou fã deles, porque eles trabalham demais, são muito dedicados, comprometidos taticamente. Mas eu acho que um atleta que não oscila, mas mesmo assim dá uma oscilada, são os extraclasses. Acho que os acima da média, tipo o Neymar, hoje oscila, mas na época que estava no auge, não oscilava. Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Messi. Eu acho que esses extraclasses vão oscilar muito pouco na carreira deles — comentou o técnico grená, que completou:

— Nós temos os nossos atletas aqui e a gente precisa continuar essa evolução deles. Nunca desistir do atleta, colocar na frente da televisão para ver esses lances, entendeu?

Dentre os jogadores do elenco do Caxias que oscilaram na competição também está o atacante Iago. De titular e artilheiro da Série C em determinado momento quando chegou ao quinto gol, o jogador parou de balançar as redes — o último foi diante do CSA, no dia 5 de julho. E, mais do que isso, ele tem se mostrado pouco participativo nos lances do lado esquerdo de ataque.

— Achar que o Iago vai fazer um campeonato de cabo a rabo esplêndido, ele nem estaria aqui. Porque não é só aqui que ele vai oscilar. Ele oscilou nos outros lugares que passou. Só que nós não vamos desistir. Se não está rendendo, ele espera um pouquinho e vamos colocar quem está no melhor momento. Porque nós vamos ter atletas que não vão estar num dia bom. Porque só não oscilam os extraclasses, só não erram os treinadores extraclasses — comentou Júnior Rocha.

Em meio à oscilação da equipe na Série C, o Caxias terá a missão de se organizar o suficientemente para buscar a primeira vitória no quadrangular decisivo. No sábado (20), às 19h30min, o Grená visita o Londrina. Lorran e Iago podem perder as posições para Mossoró e Igor Torres.

— Jogo duro também. Time que evoluiu também na competição. Contratou bem. Fez um grande jogo lá em São Bernardo. Nós temos que continuar confiantes, fazendo de cada jogo uma decisão. Falo para eles também: o jogo mais importante das nossas vidas são os próximos três pontos. E vai ser assim contra o Londrina — finalizou o técnico grená.



