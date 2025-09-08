Técnico do Caxias avalia estreia de reforços e justifica ausência de centroavante no Ceará

Grená trouxe um ponto de Horizonte-CE no duelo contra o Floresta. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O primeiro ponto do Caxias no quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro foi conquistado a duras penas neste fim de semana no Ceará. No empate sem gols com o Floresta, em Horizonte-CE, a equipe grená esteve perto de voltar pra casa com um resultado negativo, afinal o adversário teve mais ímpeto em campo e teve dois gols anulados por impedimento.

Mas a primeira das seis finais rumo ao acesso à Série B serviu para a equipe de Júnior Rocha adquirir uma casca ainda maior pra aquilo que virá pela frente. Por isso, foi importante também que três dos cinco reforços contratados para a reta final da competição adquirissem maior ritmo de jogo. Dois deles fizeram sua estreia em solo cearense: o volante Mossoró e o zagueiro Gustavo Henrique.

— Nós temos sempre a coletividade como ponto forte. E esses dois atletas, o Mossoró e o Gustavo, entraram bem. Eu acho que todos que entraram deram conta do recado. A gente tem a força do grupo a nosso favor, a nossa coletividade fez nós chegarmos onde nós chegamos, conquistar o primeiro lugar na primeira fase. Temos totais chances de acesso, e nós vamos continuar priorizando isso — avaliou Júnior Rocha.

Além de Mossoró e de Gustavo Henrique, o atacante Igor Torres também entrou na etapa final. Das contratações feitas pela direção grená para o quadrangular, o volante Tauã esteve fora por suspensão. Ele foi expulso na derrota para o Maringá no fechamento da primeira fase.

O que mais chamou a atenção foi a ausência do centroavante Giovane Gomez na delegação que esteve em Horizonte-CE. Mas o técnico do Caxias justificou que o atleta ainda não está com ritmo de jogo.

— O Giovane vinha de quatro semanas inativo (desde a eliminação do São José na Série D). A gente sabe que o atleta vai para a academia, trabalha, mas não é a mesma intensidade de um jogo. E nós não queremos queimar o atleta num jogo desses aqui, num calor desses, com o campo pesado. Eu sei que é difícil, todo mundo fica na expectativa porque ele fez muitos jogos, muitos gols (16 em 2025), mas nós demos essa semana para ele se adaptar — avaliou Júnior Rocha, que garantiu a presença do centroavante no duelo de sábado (13), contra o São Bernardo:

— Agora, com essa semana de adaptação, com certeza ele estará à disposição para o jogo contra o São Bernardo.