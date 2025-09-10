"Taticamente, nós temos que estar perfeitos nesse dia", projeta Nenê sobre o duelo com o Flamengo

Nenê quer time taticamente perfeito no domingo (14). Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Contra a imensa qualidade do elenco do Flamengo, o Juventude aposta também em sua principal referência técnica no elenco. Aos 44 anos, o meia Nenê pode ser fundamental no duelo entre as duas equipes neste domingo (14), às 16h, no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Cotado para iniciar o jogo, Nenê será decisivo mesmo que fique no banco de reservas. A experiência do jogador em jogos de maior expressão servirá de exemplo aos demais atletas do grupo de Thiago Carpini.

— Um dos jogos mais difíceis que a gente tem no ano. Então, com certeza a motivação aumenta, o foco aumenta. A gente tem que estar ali ligado o tempo todo. É jogo que vai ser decidido no detalhe. Se você ficar dois minutos, se você bobear, contra jogadores de muita qualidade, podem fazer a diferença a qualquer momento — garantiu o camisa 10 que completou: