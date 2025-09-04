Tabela definida: Caxias Basquete vai estrear no NBB 2025/2026 contra o Pato

A Liga Nacional de Basquete (LNB) confirmou nesta quinta-feira (4) a tabela detalhada dos jogos da temporada 2025/2026 do Novo Basquete Brasil (NBB). O Caxias Basquete vai fazer a sua estreia atuando como mandante. O adversário será o Pato, na terça-feira, dia 21 de outubro, às 19h30min, no Ginásio do Sesi.
A competição inicia oficialmente três dias antes, no sábado, dia 18, com cinco partidas. A sequência do Caxias terá ainda dois compromissos em São Paulo, contra o atual campeão Franca, dia 28 de outubro, e diante do Bauru, dia 30. A lista dos cinco primeiros jogos se completa com desafios contra Rio Claro e Brasília, novamente no Sesi.
A maratona de partidas no primeiro turno se encerrará apenas em 29 de dezembro. Com 20 equipes no NBB, com a maior edição de todos os tempos, cada time terá 38 jogos na primeira fase, sendo 19 em casa e 19 fora. Os 16 melhores avançam às oitavas de final. Além disso, os oito primeiros ao término do turno inicial disputarão a Copa Super 8.
Confira abaixo a sequência do Caxias:
:: 21/10 (terça) - 19h30min
Caxias Basquete x Pato
:: 28/10 (terça) - 19h
Franca x Caxias Basquete
:: 30/10 (quinta) - 19h30min
Bauru x Caxias Basquete
:: 3/11 (segunda) - 19h30min
Caxias Basquete x Rio Claro
:: 5/11 (quarta) - 19h30min
Caxias Basquete x Brasília
:: 9/11 (domingo) - 11h
Pinheiros x Caxias Basquete
:: 17/11 (segunda) - 19h30min
União Corinthians x Caxias Basquete
:: 21/11 (sexta) - 19h30min
Osasco x Caxias Basquete
:: 23/11 (domingo) - 11h
Paulistano x Caxias Basquete
:: 1/12 (segunda) - 19h30min
Caxias Basquete x Cruzeiro
:: 3/12 (quarta) - 19h30min
Caxias Basquete x Minas
:: 6/12 (sábado) - 17h
Flamengo x Caxias Basquete
:: 8/12 (segunda) - 20h
Botafogo x Caxias Basquete
:: 16/12 (terça) - 19h30min
São José x Caxias Basquete
:: 18/12 (quinta) - 20h
Vasco x Caxias Basquete
:: 21/12 (domingo) - 11h
Caxias Basquete x Unifacisa
:: 23/12 (terça) - 19h30min
Caxias Basquete x Fortaleza
:: 27/12 (sábado) - 16h
Corinthians x Caxias Basquete
:: 29/12 (segunda) - 19h
Mogi x Caxias Basquete