Esportes

Em Flores da Cunha
Notícia

Sub-20 do Juventude estreia na Copa FGF com empate contra o Brasil-Pel

Diante de um rival com atletas experientes e rodados no futebol gaúcho, gurizada jaconera buscou o 1 a 1 nos minutos finais da partida

Pioneiro

