Sub-20 do Juventude estreia na Copa FGF com empate contra o Brasil-Pel

O Juventude estreou com empate na Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Atuando com um time sub-20, o Verdão saiu atrás do placar, mas buscou o empate no final da partida e ficou no 1 a 1 com o Brasil-Pel, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, na tarde desta quarta-feira (24).
O jogo foi válido pela segunda rodada da competição. O Ju folgou na primeira. Outro representante da Serra na disputa, o Esportivo, que venceu o São Gabriel na estreia, recebe o Aimoré, sábado (27), na Montanha dos Vinhedos.
Na próxima partida, o Juventude vai enfrentar o São Gabriel, fora de casa, na próxima quarta-feira, 1º de outubro.
O JOGO
Em Flores da Cunha, o primeiro tempo teve o Ju melhor em campo. Miguel acertou a trave em cobrança de falta pelo lado direito, aos 12 minutos. Aos 27, Marlon ficou livre, frente a frente com o goleiro Gabriel, que evitou o primeiro gol.
A melhor chance do Brasil foi aos 42, quando Thiago Góes aproveitou erro do goleiro do Ju e finalizou para fora.
Na segunda etapa, aos 18 minutos, Silvano arrancou no contra-ataque e serviu Wesley Santos, que recebeu na área, driblou o marcador e finalizou rasteiro cruzado para marcar o primeiro gol do Xavante: 1 a 0.
O gol de empate saiu aos 43 minutos. Após boa triangulação pela ponta esquerda, Lucas Fernandes tocou para o meio da área e Scatolin, oriundo do time sub-17, marcou o gol do 1 a 1.
O Juventude de Filipe Dias atuou com Joaquim; Luiz Eduardo, Kauã Costa, Matheus Henrique e Gabriel; Kaynan, Fred (Lucas Fernandes, 23/2); Gui Teixeira, Miguel (Lucca, 36/2º), Marlon (Scatolin, 23/2º) e Caíque (Beto, 36/2º).