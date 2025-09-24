Sub-20 do Juventude estreia na Copa FGF com empate contra o Brasil-Pel

Marlon já atuou no grupo principal do Verdão. Gabriel Tadiotto / Juventude,Divulgação

O Juventude estreou com empate na Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Atuando com um time sub-20, o Verdão saiu atrás do placar, mas buscou o empate no final da partida e ficou no 1 a 1 com o Brasil-Pel, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, na tarde desta quarta-feira (24).

O jogo foi válido pela segunda rodada da competição. O Ju folgou na primeira. Outro representante da Serra na disputa, o Esportivo, que venceu o São Gabriel na estreia, recebe o Aimoré, sábado (27), na Montanha dos Vinhedos.

Na próxima partida, o Juventude vai enfrentar o São Gabriel, fora de casa, na próxima quarta-feira, 1º de outubro.

O JOGO

Em Flores da Cunha, o primeiro tempo teve o Ju melhor em campo. Miguel acertou a trave em cobrança de falta pelo lado direito, aos 12 minutos. Aos 27, Marlon ficou livre, frente a frente com o goleiro Gabriel, que evitou o primeiro gol.

A melhor chance do Brasil foi aos 42, quando Thiago Góes aproveitou erro do goleiro do Ju e finalizou para fora.

Na segunda etapa, aos 18 minutos, Silvano arrancou no contra-ataque e serviu Wesley Santos, que recebeu na área, driblou o marcador e finalizou rasteiro cruzado para marcar o primeiro gol do Xavante: 1 a 0.

O gol de empate saiu aos 43 minutos. Após boa triangulação pela ponta esquerda, Lucas Fernandes tocou para o meio da área e Scatolin, oriundo do time sub-17, marcou o gol do 1 a 1.