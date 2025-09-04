Sub-17 do Caxias disputa 3ª Copa Capital em dezembro

Athletico-PR é o atual campeão. Gustavo Roquete / Divulgação

A 3ª Super Copa Capital de Futebol Sub-17 já tem data de início marcada. De 1º a 14 de dezembro, no Distrito Federal, atletas da base se enfrentam em uma das maiores competições da categoria. Neste ano, o Rio Grande do Sul será representado por Caxias e São José, estreantes na competição.

A equipe grená está no Grupo D e encara Santos, CSA e Sport Club Belém-PA. O Zequinha disputa com Atlético-MG, Cuiabá e I9-SP, no Grupo B.

Na rodada inicial, no dia 1º de dezembro, às 15h, o Caxias enfrenta o Sport Club Belém-PA, no Estádio Defelê, enquanto o São José joga com o I9-SP, no Bezerrão.

Outros gigantes do futebol nacional, como Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, entre outros, também participam do torneio. No total, 32 equipes estão divididas em oito grupos, e disputam o título da competição, conquistado pelo Athletico-PR no ano passado.

Duas vagas, nas chaves C e F, ainda estão em aberto, aguardando o novo campeão e o vice do Candangão, o Campeonato Brasiliense. Na primeira fase, os dois melhores de cada grupo se classificam às oitavas de final. Mais de mil atletas e integrantes de delegações participam do campeonato.

Confira os jogos do Caxias na Fase de Grupos: