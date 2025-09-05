STJD nega pedido de anulação de partida e Série C não será paralisada

Julgamento foi realizado na manhã desta sexta-feira no Rio de Janeiro. STJD / Divulgação

A incerteza que pairava sobre a Série C do Campeonato Brasileiro chegou ao fim. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou, de forma unânime, o pedido de impugnação da partida entre Anápolis e Guarani, disputada no dia 21 de julho. A decisão, tomada na manhã desta sexta-feira (5), a um dia do início do quadrangular final, garante que a competição não será paralisada e o Caxias fará sua estreia contra o Floresta, no domingo (7), às 16h30min, contra o Floresta, no Estádio Domingão, em Horizonte-CE, como programado.

A denúncia foi feita pelo Guarani, que alegava que o Anápolis havia atuado com 12 jogadores em campo por quase três minutos, após uma substituição. O atacante João Celeri teria permanecido no gramado, participando inclusive de um escanteio. O placar do jogo foi de 2 a 0 para o Anápolis.

A relatora do caso, Mariana Barreiras, votou contra a anulação da partida e seu voto foi seguido por todos os outros auditores. Em sua argumentação, a relatora reconheceu que houve um erro grave, mas o classificou como um erro de procedimento, e não um erro de direito.

— Acho que esse é um erro grave, evidente e leva uma ausência de paridade entre as equipes. Precisamos tratar deste erro, mas ausente a hipótese de erro de direito, que é a compreensão incorreta da norma. Sim houve um período que um time estava com superioridade numérica, mas essa presença de jogadores em campo por alguns minutos ou segundos, por mais sério que seja esse erro, é um erro de procedimento — declarou a relatora, que completou:

— Assim, não houve erro de direito ou qualquer circunstância claramente apta para mudar o resultado. O resultado das quatro linhas deve ser preservado.

A decisão do STJD não alterou as chaves do quadrangular ou a zona de rebaixamento, mantendo o Guarani em sua posição e o Anápolis na Série C. A procuradoria fará uma denúncia contra o árbitro do jogo pelo caso.

Com o veredicto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não terá motivos para paralisar a competição. O Caxias, por sua vez, viajou nesta sexta-feira para o Ceará, onde enfrentará o Floresta no Estádio Domingão.

COMO VOTARAM OS AUDITORES DO PLENO DO STJD: