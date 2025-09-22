Serra Gaúcha recebe a quinta edição do Aparados Off-Road

Evento iniciou em 2021. Jonas Santos / Divulgação

Terá início nesta quarta-feira (24), a quinta edição do Aparados Off-Road, nas cidades dos Campos de Cima da Serra. A programação envolve disputas de rally de regularidade 4x4, além de competições e passeios em diferentes categorias.

A competição, que começou apenas com carros, em 2021, cresceu e agora abrange seis diferentes modalidades. Nesta edição, são mais de 180 inscritos, de 13 estados do Brasil.

O Rally de Regularidade 4x4 e UTV mescla técnica e velocidade. A etapa é válida para o Campeonato Brasileiro da modalidade, que encerra no Rio Grande do Sul.

O Passeio 4x4 torna a aventura mais leve, e é ideal para iniciantes e famílias que desejam conhecer as rotas. O Passeio Radical 4x4 e a Trilha 4x4 trazem mais emoção e preparo dos corredores.

— A trilha traz mais emoção, é um off-road mais extremo, que precisa de um carro bem mais preparado, focado nesse tipo de caminhos — explicou José Luiz Todero, diretor da categoria trilha, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Neste ano, a organização inovou e trouxe modalidades para veículos de duas rodas: a Moto Rally de Regularidade e o Desafio Bike.

— Não é um evento qualquer, é um evento 4x4, uma imersão dentro do mundo off-road. Além de promover o esporte, buscamos ações sociais e familiares — comenta Alessander Soares, um dos organizadores da prova.

Algumas iniciativas sociais são aplicadas nas comunidades locais, como a doação de cestas básicas e materiais de limpeza e plantio de árvores nativas, para neutralizar o carbono emitido pelos veículos. Além disso, a organização do evento promove palestras para crianças das escolas da região.

A largada ocorre em Cambará do Sul, às 18h30min de quarta-feira (24). As categorias percorrem cidades como Bom Jesus, São Francisco de Paula, Jaquirana e São José dos Ausentes. O fechamento da prova será no sábado (27).