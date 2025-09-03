Série C corre risco de paralisação às vésperas dos quadrangulares decisivos 

STJD vai julgar processo do Guarani nesta sexta-feira (5). STJD / Divulgação

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou para a sexta-feira (5), no Rio de Janeiro, o julgamento de um processo que pode causar uma reviravolta na Série C do Campeonato Brasileiro. O pedido de anulação da partida entre Anápolis e Guarani, ocorrida no dia 21 de julho, pode afetar tanto a luta pelo acesso quanto a briga contra o rebaixamento.

A denúncia foi feita pelo Guarani, que alega que o Anápolis atuou por um período com 12 jogadores em campo. O atacante João Celeri teria permanecido no gramado por quase três minutos após uma substituição, participando inclusive de uma marcação em um escanteio. O placar da partida foi de 2 a 0 para o Anápolis.

O pedido de anulação se baseia no artigo 259, parágrafo 1º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que permite a remarcação de um jogo quando há um erro de direito da arbitragem que influenciou o resultado.

A decisão do STJD chega um dia antes do início do quadrangular final do acesso e pode causar um grande impacto na competição. O Caxias, por exemplo, viaja na sexta-feira para o Ceará, onde enfrenta o Floresta, na cidade de Horizonte, no domingo, às 16h30min, no Estádio Domingão.

Se o jogo for anulado, o Guarani, que já está classificado, pode subir ou descer na tabela, o que alteraria a ordem dos confrontos nos grupos do quadrangular. Uma vitória simples, por exemplo, o faria subir para a sexta colocação, enquanto uma derrota por três gols o faria cair para oitavo, alterando seu grupo.

A situação também gera incerteza na zona de rebaixamento. Se o Anápolis não conseguir repetir a vitória em uma possível nova partida, o clube goiano pode ser rebaixado para a Série D, salvando o CSA, que hoje está na zona da degola.

Segundo o ge.globo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aguarda o resultado do julgamento para decidir sobre a sequência da competição, e a primeira rodada do quadrangular final, marcada para este sábado (6), corre o risco de ser adiada.

O Anápolis se manifestou, alegando um erro factual e acreditando na manutenção do resultado de campo. Confira a nota abaixo:

"O Anápolis Futebol Clube, esclarece que já apresentou sua defesa escrita perante o Tribunal Pleno do STJD, inclusive, anexando provas com imagens e vídeos do jogo.

Não obstante, sustenta pela não ocorrência do alegado erro de direito com relevância suficiente para alterar o resultado da partida e consequentemente gerar sua remarcação, mas sim, de um erro factual, ou seja, falha no procedimento descrito na regra 03 do futebol.