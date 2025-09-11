Sem Batalla, saiba quais as opções de Thiago Carpini para escalar o Juventude contra o Flamengo

Gilberto (D) participou da atividade com o grupo nesta quinta-feira. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O técnico Thiago Carpini comandou na manhã desta quinta-feira (11) mais um treinamento no CT alviverde na preparação para o duelo contra o Flamengo. O desafio contra o líder do Brasileirão está marcado para domingo (14), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Os colombianos Giraldo e Batalla estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e o zagueiro Abner sofreu uma lesão na coxa. O volante vinha como a primeira opção para a vaga de Caíque. A boa notícia é que Sforza, emprestado pelo Vasco, fica à disposição e poderá fazer sua estreia. Na zaga, Luan Freitas deve formar dupla com Wilker Ángel.

A principal dúvida está na formação ofensiva da equipe. A ausência de Batalla poderá fazer o treinador mudar a estratégia para encarar o Mengão. A opção mais provável é ter o lateral-direito Igor Formiga atuando na segunda linha do meio-campo, que foi como ele entrou nos jogos fora de casa contra Vitória e Ceará.

Nas partidas em casa diante de Botafogo e Vasco, Carpini utilizou Nenê iniciando as partidas. Caso o camisa 10 volte a figurar entre os titulares, Veron pode iniciar entre os reservas ou até mesmo atuar aberto pelo lado direito, na vaga de Batalla.

Se optar por uma simples troca entre atacantes, Ênio também pode ocupar a função de Batalla. O treinador do Verdão também passa a contar com duas opções oriundas do departamento médico e um novo reforço. O meia Lucas Fernandes e o centroavante Gilberto voltaram a treinar com o elenco. Negueba, que veio do Maringá-PR, também deve ser relacionado. Porém, é pouco provável que os três iniciem o jogo.

O provável time do Ju tem Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Caíque, Jadson e Mandaca; Igor Formiga (Ênio), Nenê (Veron) e Taliari.