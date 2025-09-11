Esportes

23ª rodada
Notícia

Sem Batalla, saiba quais as opções de Thiago Carpini para escalar o Juventude contra o Flamengo

Treinador ainda comandará duas atividades antes da partida marcada para o domingo (14), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS