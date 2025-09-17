"Se houver mudança será porque quem saiu não está em um bom momento", afirma técnico do Caxias

Técnico Júnior Rocha busca a primeira vitória no quadrangular final da Série C. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O técnico Júnior Rocha, do Caxias, indicou que pode fazer alterações na equipe titular para a partida deste sábado (13), às 19h30min, contra o Londrina, pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. A declaração do treinador, feita antes da viagem para o Paraná, destaca que qualquer mudança será baseada em critérios técnicos e no momento dos jogadores.

Um dos nomes que vêm ganhando força é o do volante Mossoró, que entrou bem no segundo tempo do empate em 0 a 0 contra o São Bernardo. Sobre a possibilidade de mexer no time, Júnior Rocha foi enfático:

— Se houver mudança é porque quem saiu não está no bom momento, não é por injustiça, não é por incoerência. Pelo contrário, as chances que nós temos são dadas. Mas tem momentos, e quando não está no momento bom, tem que abrir espaço para quem está. É isso que eu vou fazer. A gente viu que no jogo dois ou três abaixo aí o pessoal que entrou entrou bem é como eu falei pede passagem — declarou o treinador Grená.

Rocha disse já foi chamado de teimoso, mas defendeu a justiça em suas escolhas, afirmando que os atletas não terão motivos para reclamar depois, pois as oportunidades foram dadas.

— A gente tem os atletas que iniciam a partida, mas nosso grupo é muito forte, muito homogêneo, e o pessoal que entra, entra bem. Esse cuidado que nós estamos tendo aqui, essa coerência, essa justiça mas não tenho dúvida que pode ter alteração sim, não tem porque não ter se um atleta não está rendendo como estava acontecendo na primeira fase — comentou o treinador Grená.

Além de Mossoró entrando no meio-campo para saída de Lorran, outra alteração pode ocorrer no ataque, com Igor Torres assumindo a vaga de titular no lugar de Iago. Júnior Rocha destacou que o desempenho nos treinos táticos será o principal fator para a definição da equipe.

Com isso, o time pode ter: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alan, Alisson e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mossoró e Tomas Bastos; Calyson, Igor Torres e Welder (Giovane Gomez).

Parte técnica e tática

Júnior Rocha também fez uma análise do último jogo, contra o São Bernardo, reconhecendo que o time foi bem taticamente, mas pecou na parte técnica e foi neutralizado pelo adversário.

— Contra o São Bernardo em casa foi bem o retrato do que é o campeonato. A parte tática muito bem executada. E os times se neutralizando e a parte técnica deixou a desejar. Mas nível de competitividade, entrega, nunca faltou — concluiu.