"Se for esse o problema, a gente muda", diz técnico do Caxias sobre esquema tático

Com técnico Júnior Rocha, Caxias foi líder na primeira fase, mas ainda não venceu no quadrangular. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O técnico Júnior Rocha, do Caxias, não descartou a possibilidade de alterar o esquema tático da equipe caso a mudança seja a solução para a falta de gols. O time não balança as redes há cinco partidas na Série C do Campeonato Brasileiro. Em entrevista, antes da viagem para Londrina, o treinador afirmou não ter apego a nenhuma formação e se mostrou disposto a buscar alternativas para quebrar o jejum.

— A gente se incomoda muito com essa questão de não marcar gols. Eu não tenho problema nenhum de esquema, eu não me apego a nada. Essa forma que nós estamos jogando aqui é diferente de algumas vezes que eu trabalhei em outros clubes. Mas se for esse o problema, a gente muda — afirmou o treinador.

Apesar da fala, internamente o técnico observa que o esquema não é o problema, pois, reiteradamente ele já afirmou que com este esquema o time foi primeiro colocado e melhor ataque da competição.

— Se for esse o problema, nós vamos diagnosticar, se for esse, a gente muda. Se não for, não tem por que mudar — completou.

Júnior Rocha também foi enfático ao defender seus critérios de escolha para o time titular. Segundo ele, os jogadores são escalados por mérito, e não por preferência pessoal. O treino é que determina os 11 iniciais.

— Eu não escalo a equipe porque tenho um contrato com alguém, porque acho alguém mais bonito, ou porque gosto mais de alguém. Eu não faço isso. Eu escalo por treino. Se o atleta está treinando melhor, desempenhando melhor a função, ele vai iniciar a partida. Eu tenho feito isso desde que cheguei e não vou mudar. Eu sou um cara muito justo e coerente, então eu dou a oportunidade que devo dar — finalizou.