4-4-2 ou 4-3-3?
"Se for esse o problema, a gente muda", diz técnico do Caxias sobre esquema tático

Treinador vai definir estratégia para enfrentar o Londrina com um último treinamento no Paraná. Atividade será nesta sexta-feira

Tiago Nunes

