Saiba quanto o Juventude vai ganhar com a venda do atacante Ruan do Portimonense ao futebol turco

Ruan marcou três gols em sua curta passagem por Portugal. Ricardo Nascimento / Divulgação

Uma transação no futebol internacional irá render lucros aos cofres do Juventude. O atacante Ruan, de 20 anos, cria da base alviverde, foi vendido pelo Portimonense, de Portugal, para o Aytemiz Alanyaspor, da Primeira Divisão da Turquia

O Verdão negociou 80% dos direitos de Ruan por cerca de R$1,8 milhão, mas os portugueses ainda não quitaram toda quantia. Agora, o Portimonense vendeu 90% do passe do atacante para os turcos por pouco menos de R$ 6,5 milhões.

O Juventude ainda tem direito a receber 20% do valor da negociação, o que daria uma quantia em torno de R$ 1,2 milhão aos cofres alviverde.

Ruan, defendeu as cores do Portimonense na segunda divisão do Campeonato Português, que ficou na 15ª colocação. Em sua primeira temporada no futebol europeu, o atacante demonstrou regularidade, marcando presença em 33 dos 36 jogos da equipe, sendo titular em 22 deles, com três gols e três assistências. Ele tinha contrato válido até 2027/28.

Em sua passagem recente por Caxias do Sul, em junho, o atacante comemorou o bom momento em solo europeu durante entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.