Esportes

Futebol internacional
Notícia

Saiba quanto o Juventude vai ganhar com a venda do atacante Ruan do Portimonense ao futebol turco

Jogador deixa o clube português após 36 jogos. Verdão ainda tem direito a receber 20% da negociação

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS