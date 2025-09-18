Esportes

Logística
Notícia

Saiba quanto o Juventude investiu em voo fretado para jogo contra o Mirassol

Viagem está marcada para sábado (20), no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

