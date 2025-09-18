Saiba quanto o Juventude investiu em voo fretado para jogo contra o Mirassol

Juventude inicia viagem no próximo sábado (20). Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude enfrenta o Mirassol no próximo domingo (21), às 16h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, interior de São Paulo, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para facilitar o deslocamento da delegação, a diretoria alviverde organizou um voo fretado, com 50 lugares, em uma aeronave de pequeno porte.

O investimento realizado pelo clube para viabilizar o deslocamento gira em torno de R$ 400 mil. A expectativa é de que a estrutura oferecida contribua para a melhor logística visando a 24ª rodada do Brasileirão diante do Mirassol.

A viagem está marcada para sábado, véspera da partida. A equipe embarca às 14h no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, com chegada prevista para as 15h45min em São José do Rio Preto, cidade localizada a cerca de 20 quilômetros do local do jogo. É lá que o grupo ficará concentrado até o confronto.

O retorno está programado para o próprio domingo, às 20h, com desembarque no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Posteriormente, o retorno para Caxias do Sul será de ônibus.