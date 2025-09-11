"Sabemos da força da nossa torcida", afirma lateral do Caxias sobre estreia em casa no quadrangular

Lateral Marcelo Nunes tem 26 jogos pelo Caxias na temporada. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

No sábado (13), às 19h30min, o Caxias fará sua primeira partida em casa no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de um grande público no Estádio Centenário para o confronto contra o São Bernardo. Será a segunda das seis finais que o elenco grená terá em busca do acesso à Série B do Brasileiro.

Enquanto o elenco realizava o treino na tarde desta quinta-feira (11), no campo principal, a movimentação do lado de fora do estádio já demonstrava um clima de decisão. O movimento intenso no estacionamento e na loja do clube reforçava a grande expectativa dos torcedores.

Antes do treino, o lateral-esquerdo Marcelo Nunes concedeu entrevista na sala de imprensa Vitacir Pellin. Ao ser questionado sobre a pressão de vencer em casa após o empate de 1 a 1 com o Floresta, ele destacou o bom desempenho do time no Centenário, onde só perdeu um jogo em toda a Série C.

— A gente sabe da nossa força em casa, com o apoio da torcida. Nessa fase de mata-mata não tem jogo fácil, e os adversários nos estudam também. Tenho certeza que faremos um bom resultado neste sábado — disse o jogador.

O adversário da segunda rodada é o São Bernardo. A equipe paulista empatou em casa com o Londrina, após estar perdendo por 2 a 0. O time já enfrentou o Caxias na primeira fase e venceu por 1 a 0, com um gol no final da partida. Sobre o adversário, Marcelo Nunes afirmou que a equipe paulista é muito difícil.

— O São Bernardo é uma equipe muito chata também de enfrentar. A gente jogou contra eles lá e tomamos o gol no finalzinho. É uma equipe bem entrosada, a gente sabe disso, mas em casa somos muito fortes com o apoio da nossa torcida. Vamos com tudo para este jogo — comentou o lateral.

Marcelo Nunes ainda projeta uma grande presença dos torcedores e relembrou a recepção especial que o grupo teve no retorno do Ceará, no estacionamento do Centenário, na segunda à noite.