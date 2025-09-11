Esportes

Série C
Notícia

"Sabemos da força da nossa torcida", afirma lateral do Caxias sobre estreia em casa no quadrangular

Grená entra em campo no sábado (13), às 19h30min, no Estádio Centenário, em busca da primeira vitória na segunda fase para ficar mais perto do acesso

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS