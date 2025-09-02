Esportes

Repaginada
Notícia

Reforços e proposta de venda de zagueiro recusada: como o Juventude se movimentou na janela de transferências

Clube trouxe 11 reforços e ainda segurou jovem destaque do time na temporada na véspera do fechamento das negociações no mercado da bola

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS