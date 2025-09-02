Reforços e proposta de venda de zagueiro recusada: como o Juventude se movimentou na janela de transferências

Abner despertou interesse do futebol italiano. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Nesta terça-feira (2) às 23h59min, chega ao fim a última janela de transferências do futebol brasileiro em 2025. A partir de agora, os clubes só poderão contratar atletas que estão sem vínculo ou jogadores que rescindiram seus contratos no período de transferências. Segundo o regulamento do Brasileirão, as equipes participantes podem registrar até o dia 12 de setembro uma lista de 50 jogadores — prazo dado para inscrever substitutos dos vendidos ou lesionados, além de reforços.

Às vésperas do fechamento do mercado de negociações, o Juventude recusou uma proposta do futebol italiano para a venda do zagueiro Abner, de 21 anos. Os valores girariam em torno de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,7 milhões na cotação atual).

A forma de pagamento não agradou a direção alviverde. Os italianos queriam parcelar os valores, enquanto o Verdão queria receber à vista ou com uma entrada com os italianos apresentando as garantias bancárias necessárias de que efetivariam o depósito nas parcelas seguintes.

Pelos mesmos motivos, o Juventude deixou de vender Abner ao Botafogo em maio. Os cariocas aceitariam pagar em torno de R$ 14 milhões por 90% dos direitos federativos do jogador. No entanto, o Fogão não apresentou as garantias financeiras pedidas pelo Ju e o negócio foi desfeito.

Abner recuperou a titularidade no Alviverde com a chegada de Thiago Carpini. Em 2025, o defensor soma 23 jogos pela equipe, com dois gols e uma assistência, e é considerado um dos principais ativos do elenco. O zagueiro possui contrato com o Ju até dezembro de 2027.

Um time chegou

Sforza foi contratado por empréstimo junto ao Vasco.

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro iniciou em 10 de julho. Deste então, afundado na zona de rebaixamento desde a derrota para o Fortaleza, por 5 a 0, em 10 de maio, a direção do Juventude decidiu mudar a fotografia do time para a sequência da temporada.

Desde então, 11 caras novas chegaram ao Alfredo Jaconi. Desses, dois goleiros: o uruguaio Gastón Guruceaga, 30 anos, e Jandrei, 32, que havia trabalhado com Carpini no São Paulo. Ele virou titular da equipe e teve um começo promissor no time com defesas importantes nos últimos jogos.

Ainda para a defesa chegaram o lateral-direito Igor Formiga, 26, e o lateral-esquerdo Marcelo Hermes, 30, além do zagueiro Luan Freitas, 24, que estava atuando no Paysandu, mas que foi repassado pelo Fluminense.

Com isso, o clube chegou a cinco novidades em um dos setores que gerava maior preocupação, uma vez que a defesa alviverde ainda é a mais vazada do Brasileirão com 41 gols.

Para o meio-campo, chegaram os volantes Hudson, 24, da Portuguesa, e o argentino Sforza, 23, que pertence ao Vasco e ainda não estreou. A direção ainda quis colocar uma peça à disposição que pode ser alternativa a Nenê ou, em alguns momentos, que pode jogar ao lado do experiente Vovô Garoto: o meia Lucas Fernandes, 27, que estava no futebol português.

Para o ataque, do Porto, o Juventude apostou as fichas em Gabriel Veron. O atleta revelado pelo Palmeiras tem apenas 22 anos e divide o foco na curta carreira entre talento e notícias extracampo que o prejudicavam. O atacante chegou prometendo deixar o passado de lado e refazer sua trajetória no futebol no Alfredo Jaconi. Veron vem sendo utilizado por Carpini com frequência desde seu retorno há cinco rodadas.

O último reforço contratado pelo Ju foi o atacante Edison Negueba, 24, que se destacou pelo Maringá na campanha que conduziu o clube à final do Paranaense e que teve uma boa participação na Série C do Brasileiro, apesar do time ser eliminado na primeira fase.

Além deles, o clube já havia trazido outra aposta destaque na Série C: o atacante Rafael Bilu, 26, que estava defendendo as cores do Guarani.

A direção do Juventude teve que ser criativa no mercado para lidar com o orçamento apertado, mas mesmo assim deu uma repaginada significativa no elenco.

— Foi uma reformulação de quase 30% do elenco. No ano passado, também aconteceram as mudanças e todos esses jogadores trabalhando no seu limite com capacidade de poder colaborar com o objetivo da nossa permanência. Aproveitando sempre o recurso que a gente tem disponível, que não dá para concorrer com os maiores do Brasil, temos que sempre buscar a criatividade e que esses atletas consigam corresponder à expectativa do torcedor que entenda a competição e tenha capacidade de competir, que ela é muito dura — ponderou o diretor-executivo do clube, Julio Rondinelli.

Mais de um time saiu

Gustavo foi emprestado ao América-MG.

Para que 11 reforços fossem contratados sem onerar a folha salarial do clube, outros 12 atletas deixaram o Alfredo Jaconi durante a disputa do Brasileirão. O último a sair foi o goleiro Gustavo, emprestado ao América-MG.

Após não confirmar em campo as expectativas criadas ao redor de sua contratação, o zagueiro Adriano Martins foi devolvido ao Atlético-GO. Outros jogadores que deixaram o Verdão foram: o goleiro Marcão, os laterais Gabriel Souza e Felipinho, o zagueiro, Kawan, os meio-campistas Kelvi, Davi Góes e Jean Carlos; além dos atacantes Mauricio Garcez, Petterson e Vitor Pernambuco.

Quem chegou

Goleiros: Gastón Guruceaga, 30 anos, do Deportivo Cali, e Jandrei, 32, do São Paulo;

Lateral-direito: Igor Formiga, 26, do Grêmio Novorizontino;

Lateral-esquerdo: Marcelo Hermes, 30, do Criciúma;

Zagueiro: Luan Freitas, 24, do Fluminense (estava emprestado ao Paysandu);

Meio-campistas: Hudson, 24, da Portuguesa (estava emprestado ao Criciúma), Sforza, 23, do Vasco, e Lucas Fernandes, 27, do Portimonense (estava emprestado ao AFS, de Portugal);