Recuperação de atletas, possíveis estreias e desfalques: Juventude volta aos treinos de olho no Flamengo

Elenco inicia preparação para encarar o Flamengo no dia 14. Ulisses Castro / Agencia RBS

Depois de conquistar a primeira vitória fora de casa no Brasileirão 2025, diante do Ceará, no fim de semana passado, o grupo de jogadores do Juventude retoma os trabalhos nesta quarta-feira (3) no CT Alviverde. E o técnico Thiago Carpini ganhará 11 dias para preparar a equipe para o duelo diante do líder da competição, o poderoso Flamengo. O confronto ocorre apenas no dia 14 no Alfredo Jaconi.

— Agora, o mais importante é a recuperação dos atletas e o próximo jogo. Eu falo sempre que na 38ª rodada tudo se resolve. Se a gente conseguir resolver um pouquinho antes, ótimo, mas a gente precisa estar fora dessa confusão no final — projetou o técnico Thiago Carpini sobre a situação do time na tabela.

Durante a Data-Fifa, o Verdão quer fazer novos ajustes para seguir na luta contra o Z-4. Atualmente, a equipe ocupa a 18ª posição, com 21 pontos, a um do Santos, o 16º colocado.

Reforços do clube e do DM

Para fortalecer o elenco alviverde, as últimas cartadas da direção antes do fechamento da janela de transferências nesta terça-feira (2) foram o volante argentino Sforza e o atacante Negueba. Com o período de preparação até a partida com o Flamengo, os dois estarão à disposição do treinador alviverde.

Thiago Carpini ainda aguarda pela recuperação de atletas que estão no Departamento Médico e, dependendo da evolução das lesões musculares que sofreram, vão robustecer o grupo. São os casos, por exemplo, de Lucas Fernandes e de Gilberto. O meia sofreu uma lesão na panturrilha enquanto que o centroavante se recupera de uma lesão no adutor da coxa.

Ainda estão em tratamento o lateral-direito Ewerthon (lesão na coxa), os zagueiros Rodrigo Sam (dores no adutor da coxa) e Natã (lesão na coxa).

Desfalques

Para o confronto diante do Rubro-Negro, Carpini perdeu dois atletas suspensos pelo terceiro cartão amarelo: Batalla e Giraldo.