Recreio da Juventude sedia Brasileiro Interclubes de Tênis a partir desta quarta-feira

Sede do Recreio receberá jovens promessas da modalidade.

O Recreio da Juventude será palco, a partir desta quarta-feira (10), da terceira etapa do Circuito Infantojuvenil de Tênis. O Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) é uma competição organizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e que reunirá jovens talentos do país entre os 12 e 18 anos, no masculino e no feminino.

O torneio integra o calendário oficial da CBT e é considerado um dos mais importantes eventos de base do esporte no Brasil. Durante 12 dias de competição, atletas de diferentes estados estarão em quadra em busca de pontos no ranking nacional e da oportunidade de se consolidar entre as promessas do tênis.

— Receber o CBI em nossa sede é uma confirmação da força do Recreio da Juventude como referência no tênis. É uma chance para que os atletas da nossa equipe possam competir em casa contra adversários de todo o Brasil, além de proporcionar à comunidade caxiense o contato com o futuro do esporte nacional — destaca Giovani Serafin, coordenador do departamento de tênis do Recreio.