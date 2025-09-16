Esportes

Resultado histórico
Notícia

Recreio da Juventude conquista 13 medalhas em etapa do Circuito Nacional de Badminton

Clube caxiense voltou de Aracaju com a melhor campanha na competição, com cinco ouros, uma prata e sete bronzes

Camila Corso

Jornal Pioneiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS