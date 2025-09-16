Recreio da Juventude conquista 13 medalhas em etapa do Circuito Nacional de Badminton

Jovens viajaram acompanhados de Noeslem Lima e Alessandra dos Santos. Recreio da Juventude / Divulgação

A equipe de badminton do Recreio da Juventude fez história na 3ª etapa do Circuito Nacional Top 16. Em seu melhor desempenho na competição, foram 13 medalhas conquistadas: cinco ouros, uma prata e sete bronzes. As disputas aconteceram na última semana, em Aracaju, no Sergipe.

Na categoria sub-13, Larissa Nascimento chegou em duas finais, garantindo uma medalha de ouro e uma de prata. No sub-23, Daiane Carvalho sagrou-se tricampeã brasileira e Vinicius Ribeiro conquistou o bicampeonato.

Os recém-chegados, Marcos Ryan e Klerton Zaidan, celebraram a primeira medalha com o clube na categoria principal nas duplas. No sub-17, Klecivan Zaidan foi protagonista ao vencer duas finais, na simples e na dupla masculina.

Acompanhados dos técnicos Noeslem Lima e Alessandra dos Santos, a equipe alcançou 26 participações nas quartas de final.

— Foi um desempenho acima do esperado pelas dificuldades que tivemos. Conseguimos estar entre as maiores potências do badminton nacional, consolidando o nome do clube na competição mais importante do ano — avaliou o treinador.