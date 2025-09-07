Esportes

"Quadrangular final é isso, tem que somar pontos fora de casa", comemora técnico do Caxias

Júnior Rocha demonstrou-se satisfeito com o empate em 0 a 0 com o Floresta, na tarde deste domingo (7), no Ceará

Tiago Nunes

Direto de Horizonte-CE

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

