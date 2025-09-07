"Quadrangular final é isso, tem que somar pontos fora de casa", comemora técnico do Caxias

Júnior Rocha destacou preparo emocional dos atletas em Horizonte-CE. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

A liderança da primeira fase da Série C já é passado. Diante do Floresta, em Horizonte-CE, pela 1ª rodada do quadrangular decisivo da competição, o Caxias sentiu na pele a dificuldade que será a caminhada até o acesso à Segunda Divisão.

Não havia pressão das arquibancadas, mas o forte calor e o domínio territorial do adversário ameaçaram o gol de Thiago Coelho durante os mais de 90 minutos. O Grená até criou oportunidades, principalmente com Calyson e Welder, mas não foi eficiente o bastante para merecer um resultado melhor.

Por isso mesmo, o empate sem gols contra os cearenses foi comemorado como "ponto ganho" e não como "dois perdidos", pelo técnico Júnior Rocha.

— Hoje (domingo) nós mantivemos a organização o jogo todo. Viemos muito preparados psicologicamente, porque exigia o fator casa, de calor, o gramado ser pesado, diferente do que a gente está acostumado. Mas a Série C é isso, é o que eu falei para os atletas, a gente se preparar bem mentalmente, porque é isso que faz as oscilações acontecerem no campeonato da Série C. Não é padronizado como é na A e na B — lembrou Júnior, que completou:

— A gente respeitou muito o Floresta, porque é uma equipe que não classificou entre os oito à toa. Como eu falei para eles (atletas) também na palestra, tinham 20 equipes e restaram as oito melhores, as mais regulares. Então todo jogo é muito decisivo.

O grená volta a campo no sábado (13), dentro de casa, diante do São Bernardo. Os paulistas ficaram no 2 a 2 com o Londrina atuando no Estádio Primeiro de Maio. Júnior Rocha acredita em um ambiente diferente para empurrar o time rumo à primeira vitória no quadrangular do acesso.

— Somamos um ponto importante, agora dentro de casa, no nosso caldeirão lá no Centenário, onde o torcedor vai se fazer presente, pode ter certeza que nós vamos estar mais fortes — apontou o técnico, que fez uma lembrança positiva do ano passado quando subiu com a Ferroviária:

— Quadrangular final é isso, tem que somar pontos fora de casa, ano passado a nossa trajetória na Ferroviária foi assim. Nós começamos com o empate fora contra o Ypiranga, e fechamos em casa depois coroando o acesso. O campeonato todo vai ser assim.