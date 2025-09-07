Presidente do acesso à Série C confia em nova conquista do Caxias: "Nós vamos subir e mudar de patamar mais uma vez"

Mário Werlang deixou a presidência no fim de 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

Dois anos após o acesso histórico à Série C do Campeonato Brasileiro, o ex-presidente do Caxias, Mário Werlang, falou sobre a nova possibilidade de o clube subir de divisão, desta vez para a Série B. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, Werlang, que comandava o clube quando Eron marcou o gol decisivo contra a Portuguesa, no Rio de Janeiro, disse confiar no trabalho da atual diretoria e do técnico Júnior Rocha.

- Eu confio muito na direção atual. Sou apoiador da direção atual. Estou junto, estive no grupo de transição. E confio muito no presidente, e no Júnior (Rocha). Acho que ele tem experiência para conduzir esse grupo para mais um acesso - afirmou Werlang, que, no entanto, ressaltou a dificuldade da atual disputa:

- Acho que o acesso da Série C para B é mais difícil do que da D para C. Então, o grupo tem que estar preparado.

Mário Werlang também revelou um conselho que deu ao seu sucessor, Roberto de Vargas, antes que ele assumisse a presidência.

- O que eu sempre disse para o Roberto é o seguinte: busca os teus objetivos, vai atrás dos teus sonhos. E uma frase que eu disse para ele: "vai chegar o dia que vai ter que demitir um técnico, que eu também não estava preparado para demitir o primeiro". E já aconteceu, e ele se deu muito bem, o Roberto está preparado para tudo o que o Caxias precisa - contou.

O ex-presidente demonstrou confiança na estrutura e organização do clube para disputar a Série B. Na última década, o Caxias investiu muito no Estádio Centenário e na infraestrutura para dar todo o suporte aos jogadores.

- O Caxias está preparado. O Caxias hoje é um clube organizado. É um clube que trabalha igual uma empresa, ele sabe os compromissos dele. O mês do Caxias tem 30 dias, os compromissos estão em dia. Se não acontecer esse ano, vai acontecer ano que vem. E o importante é ter o foco. Mas eu tenho 100% de certeza. Isso não é só coração, mas eu acho que, de coração, o Caxias sobe - completou.

Dois anos do acesso à Série C

Werlang também relembrou o acesso de 2022, quando o Caxias venceu a Portuguesa por 1 a 0 com um gol de pênalti de Eron, no dia 3 de novembro, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

- Nós estávamos lá toda a diretoria naquele sábado da tarde, quente, o pessoal jogando objetos no vidro da nossa cabine, mas nós firmes e convictos de que íamos sair com a vitória. E aquilo foi maravilhoso, porque depois de um ano inteiro de trabalho, de muita dedicação, a gente conseguiu o objetivo que o Caxias tanto almejava - disse.

Ele ainda revelou um bastidor da véspera da partida, quando a união do grupo foi o fator decisivo. O ex-presidente foi contra aumentar o bicho aos jogadores, o valor pré-estabelecido como premiação ao acesso.