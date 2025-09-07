Esportes

Pé quente
Notícia

Presidente do acesso à Série C confia em nova conquista do Caxias: "Nós vamos subir e mudar de patamar mais uma vez"

Na semana em que o primeiro acesso nacional foi conquistado no campo, Grená também fará a sua estreia no quadrangular final da Série C, com grandes possibilidades de subir novamente

Tiago Nunes

Direto de Fortaleza

