Esportes

Bola oval
Notícia

Playoffs 2025: Juventude FA busca vitória contra Brown Spiders em Caxias do Sul

O jogo será realizado no sábado (20), no Sesi, com início marcado para às 14h30min

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS