Playoffs 2025: Juventude FA busca vitória contra Brown Spiders em Caxias do Sul

O Juventude FA tem um compromisso importante neste sábado (20), em um duelo que pode definir os rumos da temporada 2025. A equipe enfrenta o Brown Spiders, do Paraná, em partida válida pelos playoffs do campeonato nacional de futebol americano, com a missão de conquistar uma vitória decisiva para seguir na competição.
O jogo será realizado no Complexo Esportivo do Sesi, localizado na Rua Ciro de Lavra Pinto, 818, com início marcado para às 14h30min. A entrada é gratuita, e a expectativa é de bom público nas arquibancadas, com a torcida jaconera convocada para apoiar o time em um dos momentos mais cruciais do ano.
Além da presença no estádio, os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo canal oficial do Juventude FA no YouTube, garantindo que ninguém fique de fora dessa disputa. A transmissão amplia o alcance do evento e reforça o engajamento da comunidade pelo futebol americano.