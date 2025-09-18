Playoffs 2025: Juventude FA busca vitória contra Brown Spiders em Caxias do Sul

Juventude FA tem partida importante no Sesi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude FA tem um compromisso importante neste sábado (20), em um duelo que pode definir os rumos da temporada 2025. A equipe enfrenta o Brown Spiders, do Paraná, em partida válida pelos playoffs do campeonato nacional de futebol americano, com a missão de conquistar uma vitória decisiva para seguir na competição.

O jogo será realizado no Complexo Esportivo do Sesi, localizado na Rua Ciro de Lavra Pinto, 818, com início marcado para às 14h30min. A entrada é gratuita, e a expectativa é de bom público nas arquibancadas, com a torcida jaconera convocada para apoiar o time em um dos momentos mais cruciais do ano.

