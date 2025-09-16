Palmeiras, da Linha 40, domina finais da 35ª edição do Campeonato Integração

Equipe palmeirense da categoria Sênior. Campeonato Integração / Divulgação

Em 2025, o futebol amador de Caxias do Sul voltou a vivenciar o tradicional campeonato Integração. No último final de semana, as decisões de título aconteceram nos campos do Pedancino e de São Braz. Nas categorias máster e sênior, o campeão foi o mesmo: o Palmeiras, da Linha 40.

Contando com cinco equipes, 56 partidas foram disputadas na competição dentro das duas categorias, com 181 gols marcados. Os times Estrela, do bairro Nossa Senhora da Saúde, Palmeiras, da Linha 40, Juvenil, da comunidade de São Braz, Santa Lúcia e Pedancino disputaram por quatro meses os títulos. Durante o período, também foram realizadas atividades sociais nas comunidades.

Na categoria Master, que integra jogadores com mais de 40 anos, o Palmeiras ergueu a taça diante do Juvenil de São Bráz, e venceu os dois jogos das finais, por 1 a 0 e 3 a 0, respectivamente.

Na categoria Sênior, com atletas acima de 55 anos, o Palmeiras também foi campeão, apesar da derrota no jogo de ida por 2 a 1 para o Pedancino. Na volta, buscou recuperação e venceu o jogo decisivo por 3 a 0.

As decisões do campeonato tiveram a arbitragem de Fabrício Neves Corrêa, ex-árbitro da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que já apitou partidas das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro.

A competição retornou depois de um hiato desde 2018 e movimentou as tradicionais comunidades caxienses, com a participação de mais de mil pessoas nas finais. Na organização, a comissão contou com o envolvimento de mais de 400 atletas, dirigentes e colaboradores.



