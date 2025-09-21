Ouça o primeiro gol do Caxias pelo quadrangular da Série C 2025

Na terceira rodada, o Caxias marcou seu primeiro gol no quadrangular da Série C 2025. Na noite deste sábado (20), empatou com o Londrina em 1 a 1, no Estádio VGD.
O time de Júnior Rocha não fez uma boa partida, porém garantiu um ponto fora de casa. Foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, mas o Londrina teve um jogador expulso no início da etapa final. Aos cinco minutos, Jhonatan Ribeiro recebeu de Mossoró e finalizou no ângulo para empatar.
A Gaúcha Serra, no 102.7 FM, transmitiu o Futebol da Gaúcha, com narração de Eduardo Costa, reportagem de Tiago Nunes e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.
A equipe grená empatou os três jogos da segunda fase, até agora. O Caxias ocupa, momentaneamente, a vice-liderança do Grupo B, com três pontos.