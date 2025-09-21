Esportes

1 a 1
Notícia

Ouça o primeiro gol do Caxias pelo quadrangular da Série C 2025

Contra o Londrina, Jhonatan Ribeiro marcou aos cinco do segundo tempo, no Estádio VGD

Camila Corso

Jornal Pioneiro

