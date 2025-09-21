OUÇA AGORA: Mirassol x Juventude pelo Brasileirão 2025

No primeiro turno, os times empataram em 2 a 2. Arte Pioneiro / Divulgação

Neste domingo (21), o Juventude enfrenta o Mirassol, pela 24ª rodada da Séria A do Brasileirão 2025. A partida inicia no às 16h, Estádio Maião.

O Futebol da Gaúcha é transmitido pela Atlântida Serra a partir das 15h30min no 105.7FM e no app de GZH, opção Serra. A narração será de Tiago Nunes, com comentários de Maurício Reolon e João Praetzel nas reportagens. Na Central de Esportes, Camila Corso.

O Verdão é 18º colocado na tabela, com 21 pontos. Na última rodada, perdeu para o Flamengo por 2 a 0, em casa. Uma vitória alviverde, somada à outros resultados, pode tirar o Papo do Z-4.

O time paulista é a sensação do campeonato e ocupa a 4ª posição, com 39 pontos. Na última rodada, venceu o Grêmio por 1 a 0, na Arena. Além disso, no meio da semana enfrentou o Botafogo, no Nilton Santos, em jogo atrasado da 12ª rodada. Saiu perdendo por 3 a 0, porém buscou o empate, chegando ao quinto jogo sem perder.

ESCALAÇÕES:

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Caíque e Marcelo Hermes; Giraldo, Jadson e Mandaca; Matheus Babi, Batalla e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.