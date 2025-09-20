OUÇA AGORA: Londrina x Caxias pelo quadrangular da Série C do Brasileiro

Na primeira fase, o time gaúcho venceu por 4 a 2. jogando no Centenário. Arte Pioneiro / Agência RBS

Neste sábado (20), o Caxias enfrenta o Londrina pela terceira rodada do quadrangular decisivo da Série C 2025. A partida inicia às 19h30min, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD.

Na tabela do Grupo B, todos os clubes estão com dois pontos cada. Nesta fase, nenhum time venceu ainda. O Londrina é líder, junto do São Bernardo. Já o Grená divide a terceira posição com o Floresta, por ainda não terem marcado gols.

Na última rodada, o Caxias, que já havia empatado sem gols com o Floresta, ficou no 0 a 0 com o São Bernardo, no Estádio Centenário. No confronto de Londrina e Floresta, no VGD, a rede também não balançou. No jogo de estreia da segunda fase, os paranaenses empataram em 2 a 2 com o São Bernardo.

O Futebol da Gaúcha inicia às 19h na Rádio Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/Serra. A narração é de Eduardo Costa, reportagem de Tiago Nunes, os comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mossoró e Tomas Bastos; Igor Torres, Jhonatan Ribeiro e Welder. Técnico: Júnior Rocha.