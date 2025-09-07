OUÇA AGORA: Floresta x Caxias pela segunda fase da Série C do Brasileiro

Grená terminou a primeira fase como líder, enquanto cearenses ficaram em 8º. Arte Pioneiro / Agência RBS

Neste domingo (7), o Caxias enfrenta o Floresta pelo primeiro jogo do quadrangular do Grupo A da Série C 2025. A partida inicia às 16h30min, no Estádio Domingão.

O Grená finalizou a primeira fase como líder, com 37 pontos. Porém, quer se recuperar, já que não venceu nas últimas três rodadas.

O Floresta, por sua vez, garantiu a última vaga na rodada final, ficando em oitavo, com 27 pontos. Pela primeira vez o time cearense chega à segunda etapa da competição.

Na fase inicial, as equipes se enfrentaram na rodada um. Na ocasião, os caxienses venceram por 1 a 0, no Estádio Centenário.

O Futebol da Gaúcha transmite o confronto a partir das 15h30min na Gaúcha Serra 102.7 FM e no app de GZH/Serra. A narração será de Tiago Nunes, reportagem de Rafael Rinaldi, os comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Lorran e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Welder. Técnico: Júnior Rocha.