OUÇA AGORA:  Caxias x São Bernardo pelo quadrangular da Série C do Brasileiro

Neste sábado (13), o Caxias tem seu primeiro confronto em casa pelo quadrangular da Série C 2025. O time de Júnior Rocha enfrenta o São Bernardo, às 19h30min, no Estádio Centenário.
No Grupo B da etapa decisiva da Terceira Divisão, todos os clubes estão com um ponto cada.
O Grená, que finalizou a primeira fase como líder, agora divide a terceira posição com o Floresta. Já o São Bernardo, que se classificou em 5º lugar, divide a liderança com o Londrina por conta dos gols marcados.
Ambas as equipes vêm de empate. Na primeira partida da segunda fase, o Grená ficou no 0 a 0 com o Floresta, enquanto os paulistas buscaram o empate em casa com o Londrina, em 2 a 2.
A Atlântida Serra transmite o Futebol da Gaúcha partir das 19h no 105.7 FM e no app de GZH/Serra. A narração será de Tiago Nunes, reportagem de Rafael Rinaldi, os comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Lorran (Mossoró) e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Welder (Giovane Gomez). Técnico: Júnior Rocha.
São Bernardo: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder Maciel, Pará e Augusto; Romisson, Dudu Miraíma e João Paulo; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Ricardo Catalá.