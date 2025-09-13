OUÇA AGORA:  Caxias x São Bernardo pelo quadrangular da Série C do Brasileiro

Na primeira fase, o Aurinegro venceu por 1 a 0. Arte Pioneiro / Agência RBS

Neste sábado (13), o Caxias tem seu primeiro confronto em casa pelo quadrangular da Série C 2025. O time de Júnior Rocha enfrenta o São Bernardo, às 19h30min, no Estádio Centenário.

No Grupo B da etapa decisiva da Terceira Divisão, todos os clubes estão com um ponto cada.

O Grená, que finalizou a primeira fase como líder, agora divide a terceira posição com o Floresta. Já o São Bernardo, que se classificou em 5º lugar, divide a liderança com o Londrina por conta dos gols marcados.

Ambas as equipes vêm de empate. Na primeira partida da segunda fase, o Grená ficou no 0 a 0 com o Floresta, enquanto os paulistas buscaram o empate em casa com o Londrina, em 2 a 2.

A Atlântida Serra transmite o Futebol da Gaúcha partir das 19h no 105.7 FM e no app de GZH/Serra. A narração será de Tiago Nunes, reportagem de Rafael Rinaldi, os comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Lorran (Mossoró) e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Welder (Giovane Gomez). Técnico: Júnior Rocha.