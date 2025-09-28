Neste domingo (28), o Caxias tem seu primeiro confronto do returno do quadrangular da Série C 2025. O time de Júnior Rocha enfrenta o Londrina, às 19h, no Estádio Centenário.
No Grupo B, os clubes buscam encontrar o caminho da vitória. O primeiro turno foi finalizado com seis jogos e seis empates na chave.
Ao início da rodada, o Grená era 3º colocado, com três pontos. Já o Londrina, com a mesma pontuação, ocupa a liderança. O critério de desempate tem sido a quantidade de gols marcados por cada time.
As equipes vêm um duelo que terminou em empate. Na última rodada, o Grená e o Tubarão ficaram no 1 a 1, no Estádio VGD.
O Futebol da Gaúcha transmite o confronto para todo o Estado na Rádio Gaúcha no 102.7 FM e no app de GZH a partir das 18h. A narração será de Eduardo Costa, reportagem de Tiago Nunes, os comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Renan Silveira.
Escalações:
Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mossoró e Tomas Bastos; Igor Torres, Calyson e Welder. Técnico: Júnior Rocha.
Londrina: Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Welington Manzoli e Matheus Leal; Alison, Lucas Marques e Cristiano; Vitinho, Quirino, e Iago Teles. Técnico: Roger Silva.