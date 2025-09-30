OUÇA AGORA: Atlético-MG x Juventude pelo Brasileirão 2025

Alviverde tem seis pontos a menos que o time mineiro. Arte Pioneiro / Divulgação

Nesta terça-feira (30), Juventude e Atlético-MG se enfrentam na abertura da 26ª rodada da Séria A do Brasileirão 2025. A partida tem início às 21h30min, na Arena MRV.

O Futebol da Gaúcha transmite a partida pela Gaúcha Serra a partir das 21h15min no 102.7FM e no app de GZH, opção Serra. A narração será de Tiago Nunes, reportagem de Eduardo Costa e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Renan Silveira.

O Verdão é 17º colocado na tabela, com 22 pontos. Na última rodada, empatou com o Inter em 1 a 1, em casa. A equipe de Thiago Carpini precisa voltar a vencer para tentar escapar do rebaixamento.

O time mineiro também quer escapar da parte de baixo da tabela. Tem 28 pontos e é 14º colocado. Na última rodada, venceu o Mirassol por 1 a 0, na Arena MRV.

ESCALAÇÕES:

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Marcelo Hermes; Daniel Peixoto, Jadson e Mandaca; Lucas Fernandes, Ênio e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.