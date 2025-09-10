"Os times vão se estudando mais, e temos que ficar atentos aos detalhes", alerta volante do Caxias

Lorran luta para permanecer na equipe titular no sábado (13). Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

A primeira rodada do grupo A do quadrangular decisivo da Série C foi apenas uma amostra de que a disputa entre as quatro equipes que compõem a chave será acirrada. Foram dois empates na largada. O Caxias ficou no 0 a 0 com o Floresta, em Horizonte-CE. Já o São Bernardo teve que correr atrás do placar pra garantir o 2 a 2 contra o Londrina, em São Paulo.

Com um ponto cada, os quatro postulantes às duas vagas à Série B de 2026 chegam para a segunda rodada buscando a primeira vitória na segunda fase da competição.

— Todo jogo da Série C, você não vê muita goleada, você vê sempre jogos parelhos. E temos que buscar o que fizemos de bom no Ceará e continuar fazendo. Melhorar em alguns aspectos e, assim, dar continuidade para seguirmos firmes no campeonato. Os times vão se estudando mais, e temos que ficar atentos aos detalhes. Agora os jogos são decididos nos detalhes, vai afunilando — avaliou o volante Lorran, tirular do Caxias no empate com o Floresta.

O camisa 5 atuou na vaga de Pedro Cuiabá, de fora da partida no Ceará com dores no joelho. Porém, ele foi ocupar mesmo a função de Vini Guedes, adiantado para ser o segundo volante.

Diante do São Bernardo, no sábado (13), às 19h30min, Lorran poderá se manter na equipe, mas terá que disputar a posição com Mantuan e os recém-contratados Mossoró e Tauã.

— Continuar fazendo o que a gente vinha fazendo durante o campeonato todo. Buscamos jogar com muita vontade aqui dentro do Centenário. Tentamos contagiar o extracampo, a torcida que tem a sua força. Então, precisamos fazer um bom jogo, porque é uma equipe muito qualificada, que vem jogando junto há muito tempo. Respeitar o adversário sempre com humildade. E é isso que nos trouxe até aqui, a humildade — avaliou Lorran, que completou:

— Quando precisou jogar, a gente jogou. Quando precisou jogar feio, a gente jogou. Quando precisou marcar, marcamos muito. Então, precisamos ser constantes nisso.

Apoio do torcedor

O Centenário deve receber um bom público para incentivar o time de Júnior Rocha no sábado. Apoio que já foi dado ao elenco na chegada de Fortaleza nesta segunda-feira (8) depois das 23h, quando os atletas desembarcaram no Estádio Centenário e eram aguardados por um grupo de torcedores.