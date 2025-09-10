Esportes

Quadrangular do acesso
Notícia

"Os times vão se estudando mais, e temos que ficar atentos aos detalhes", alerta volante do Caxias

Titular no empate com o Floresta, Lorran projetou uma disputa acirrada no grupo A pelas duas vagas à Série B do Brasileiro de 2026 

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

