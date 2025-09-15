Esportes

Contra o Mirassol
Os problemas que o técnico do Juventude terá que resolver para formar a dupla de zaga no domingo

Sem Abner e, possivelmente, Wilker Ángel, com desconforto na coxa, treinador alviverde poderá dar chance a garoto de 20 anos entre os titulares

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

