Os problemas que o técnico do Juventude terá que resolver para formar a dupla de zaga no domingo

Thiago Carpini admitiu que zagueiro Bernardo tem condições de iniciar entre os titulares diante do Mirassol. Porthus Junior / Agencia RBS

Além de Ênio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, muito possivelmente o Juventude terá perdido o zagueiro Wilker Ángel para o duelo com o Mirassol no próximo final de semana, pela 24ª rodada do Brasileirão 2025.

O zagueiro venezuelano acusou dores na coxa antes do segundo gol flamenguista, no domingo (14), mas teve que ficar em campo até o minuto final, pois Thiago Carpini já havia feito as cinco substituições na equipe.

Abner segue tratando de uma lesão na coxa, enquanto Cipriano teve uma lesão no pé.

— O Cipriano não está treinando, ele está com um problema no pé, já deve estar numa reta final de transição. Se eu não me engano, quinta-feira em diante ele começou. Então, tem um período ainda para ele voltar — admitiu o treinador alviverde.

Natã e Rodrigo Sam também estão entregues ao departamento médico. No momento, as opções do treinador para a zaga diante do Mirassol, no próximo domingo (21), são Luan Freitas, Marcos Paulo e Bernardo, da equipe sub-20, e que esteve no banco de reservas contra o Flamengo.

— O Marcos Paulo foi uma opção não estar no banco hoje (domingo). A opção foi pelo Bernardo. Independente da idade, vem apresentando e vai ter a sua oportunidade em breve. No próximo jogo nós temos talvez um desfalque certo, vamos ver qual é a gravidade da lesão do Wilker. Nós temos o Marcos Paulo e o Bernardo brigando — admitiu Carpini, que não poupou elogios ao zagueiro de 20 anos:

— O Bernardo, em algum momento, vai precisar jogar. Foi assim com o Abner também em 2023, quando eu estava aqui, que nós subimos ele para o profissional. Eu vejo o Bernardo, talvez, até mais preparado do que era o Abner naquele momento. Vejo perspectivas boas. E eu não tenho problema nenhum se precisar colocar o Bernardo para jogar. Ele tem treinado muito bem, vamos passar pra ele confiança, e ele vai performar.