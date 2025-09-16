Esportes

Olho no futuro
Notícia

Os negócios da base do Juventude e a expectativa por venda de craque do Palmeiras

Erick Belé é natural de Flores da Cunha e veste a camisa 10 da equipe sub-20 dos paulistas. Jogador atuou na escolinha do Verdão, que espera lucrar com negociação futura

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

