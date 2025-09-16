Os negócios da base do Juventude e a expectativa por venda de craque do Palmeiras

Erick Belé nasceu em Flores da Cunha, mas foi no Palmeiras que despontou como promessa de craque. Fabio Menotti / Palmeiras / Divulgação

A base alviverde segue a pleno vapor. Nos últimos dias, o Juventude está disputando três amistosos no Uruguai, em preparação para a disputa da Copa FGF. O último será nesta quarta-feira (17), contra a seleção celeste sub-18. A equipe é treinada por Filipe Dias, técnico que comandou as principais categorias de base do Verdão.

Fora de campo, o clube vem fazendo negócios importantes e revelando novos talentos que passaram a integrar a equipe principal de Thiago Carpini.

— Um atleta que a gente vendeu recentemente foi o goleiro Turatto, (para o Baniyas, dos Emirados Árabes). Para o Juventude também financeiramente foi bom, 20% dos direitos eram do Flamengo e 80% que eram do Juventude. Então, teve uma valorização boa, praticamente entrou um milhão de reais, e nos ajudou bastante. Tivemos também a subida de alguns para o elenco profissional, o caso do zagueiro Bernardo, dos atacantes Marlon e Rafael Pinna, e do lateral-esquerdo Gabriel. Alguns atletas tiveram algumas situações para sair, mas a gente conversou com os empresários naquele momento e preferiram ficar — destacou o executivo da base alviverde, Diego Ziegg, em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

Camisa 10 renova contrato

Gui Teixeira é um dos talentos da base alviverde. Porthus Junior / Agencia RBS

Nos últimos dias, o Juventude fez alguns negócios importantes para agregar qualidade à equipe sub-20. Primeiramente, a direção alviverde ampliou o contrato com uma das joias da base jaconera: o meia Gui Teixeira, de 20 anos. O jogador, que já foi emprestado ao Flamengo, entre 2023 e 2024, assinou o novo vínculo com o Verdão até o fim de 2026.

Em agosto, um time do futebol húngaro fez uma proposta ao Juventude para comprar os direitos federativos de Gui Teixeira, mas ela não chegou aos valores pedidos pela direção alviverde e o atleta permaneceu no clube. Com cinco gols e duas assistências em 2025, ele está com o time sub-20 no Uruguai.

— O Gui teve uma oferta, mas o clube entendeu que no momento não era um bom negócio. Acabou não se fechando nos valores e o Guilherme preferiu ficar aqui. É um meia que daqui a pouco vai ter uma oportunidade também em cima no elenco principal — revelou Diego Ziegg.

O Juventude também trouxe o goleiro Leo Agliardi, 19 anos, que estava no Ceará — o atleta é natural de Osório. E ainda rescindiu os contratos do goleiro Vitor Figueredo, 22 anos, e do atacante Alex Martins, 20.

Olho em possível venda de "craque" palmeirense

Uma promessa de craque desponta cada vez mais fortemente no futebol brasileiro e veste as cores do Palmeiras: Erick Belé, 18 anos, e que nasceu em Flores da Cunha.

Belé já marcou 17 gols em 35 jogos pela equipe sub-20 do Palmeiras em 2025. O jogador passou pela escolinha do Juventude e frequentemente tem recebido chances nas seleções de base do Brasil.

— É um 07 (nascido em 2007), primeiro ano de sub-20 e já é o camisa 10, um jogador com uma estatura muito alta (1m83cm). O Erick Belé saiu aqui da escolinha do Juventude e o clube ainda tem um percentual em cima dele. Logo o Palmeiras vai estar fazendo negócio, pois ele já esteve na seleção com várias convocações — comentou Ziegg, que falou de outros atletas emprestados pelo Juventude que poderão render quantias consideráveis em breve: