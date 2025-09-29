Esportes

Apoio silencioso
Notícia

Os bastidores da noite de frustração e cobranças no Estádio Centenário

Caxias foi para o quarto jogo sem vitória no quadrangular final da Série C e complicou sua vida em busca do acesso à segunda divisão. Time acumula três empates e uma derrota

Tiago Nunes

