Os bastidores da noite de frustração e cobranças no Estádio Centenário

Técnico Júnior Rocha demorou mais que o habitual para conceder entrevista coletiva. Porthus Junior / Agencia RBS

O torcedor esperava uma noite de domingo bem diferente no Estádio Centenário. Os quase oito mil torcedores apoiaram o time durante o jogo contra o Londrina, na derrota por 1 a 0. Porém, no apito final do árbitro, a vaia ecoou nas redondezas da casa grená.

A derrota decretou o fim da paciência do torcedor com o time que terminou a primeira fase na liderança da Série C, mas não conseguiu vencer em quatro rodadas do quadrangular do acesso à Série B. Se somados os jogos da etapa classificatória, são sete jogos de jejum.

Após o duelo com o Londrina, a noite ficou tensa no Centenário. A coletiva do técnico Júnior Rocha demorou mais do que o previsto para iniciar. Enquanto o presidente do Caxias Roberto de Vargas, o seu vice Mauricio Grezzana e o diretor de patrimônio Carlos Ruzzarin estavam dentro da sala de imprensa, uma movimentação atípica ocorria do lado de fora.

No gramado, quatro integrantes de uma torcida organizada do clube entraram no campo para retirar as faixas. Eles estavam acompanhados de dois seguranças. Porém, o grupo se dirigiu até a entrada do vestiário e começou a fazer cobranças aos jogadores. Pelo menos quatro atletas saíram do vestiário para conversar com o grupo. O goleiro Thiago Coelho, o volante Paulinho, o zagueiro Douglas e o goleiro reserva Victor Golas se dirigiram até os torcedores. O tom era de cobrança pelo insucesso até o momento no quadrangular.

A Brigada Militar chegou a ser chamada e, quando chegou, não precisou intervir, mas um torcedor se mostrou contrariado com a atitude de um funcionário do Caxias de acionar o Choque, dizendo que não precisava chamar a BM. Uma profissional de imprensa, que estava no campo, também foi alvo de xingamentos e intimidação dos torcedores na saída. Mais de 10 seguranças estavam escoltando os torcedores.

Na sala de imprensa grená, o silêncio imperava. Como forma de apoio ao departamento de futebol, o presidente Roberto De Vargas sentou junto com o técnico Júnior Rocha e o vice de futebol José Caetano Setti para a coletiva. Porém, o mandatário se manteve em silêncio, apenas acompanhando atentamente os questionamentos. O gesto foi uma demonstração de apoio da direção ao treinador e seu vice no momento mais turbulento do time na temporada.