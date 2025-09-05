"O time que inicia nunca é o mesmo que termina", diz técnico do Caxias sobre mudanças na formação titular

Técnico Júnior Rocha vai manter a estratégia com os jogadores que vinham atuando na primeira fase. Porthus Junior / Agencia RBS

Antes da viagem do Caxias para a estreia no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Júnior Rocha deu pistas sobre a montagem do time que enfrentará o Floresta, no domingo (7), às 16h30min, no Ceará. Em entrevista coletiva, o treinador Grená afirmou que os reforços recém-contratados não começarão como titulares, em uma decisão baseada na gestão de grupo, mas ressaltou que a situação não é definitiva.

O Caxias se reforçou com três jogadores da Portuguesa de São Paulo: o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Tauã e o atacante Igor Torres, além do centroavante Giovane Gomez e do volante Mossoró. Rocha, no entanto, deixou claro que o time-base da primeira fase será mantido com atletas que já estavam atuando.

— A gestão nossa é dessa forma aí. Agora, a partir de então, a partir dessa partida, e eu falei abertamente, para eles, eu não tenho um contrato com nenhum dos atletas, eu não tenho nada amarrado com ninguém, eu sou pago para colocar o melhor em campo — declarou o treinador, que destacou a competitividade interna:

— O que se destacar no dia a dia, o que cumpre as melhores funções, fase defensiva, fase ofensiva, sem a bola, com a bola. Então, a partir de então, a competitividade interna segue aberta. Inclusive, com os que já estão aqui.

Júnior Rocha fez questão de ressaltar que a equipe que começa o quadrangular não será, necessariamente, a mesma que o terminará.

— O time que vai pra campo é uma base, que jogou essa primeira fase. E aí, agora, com entradas deles, com a entrada de outros atletas. Porque uma coisa é certa. O time que inicia nunca é o mesmo que termina. Nunca vai ser. Então, o time que inicia essa fase, provavelmente haverá mudanças e vai terminar uma outra equipe. Mas, não significa que um outro esteja fora do contexto. Todos são muito importantes, tanto que todos treinam iguais aqui — afirmou.