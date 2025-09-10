Esportes

Quem é que sobe?
O ponto de corte dos últimos anos da Série C para o acesso à Série B

Nas últimas três edições da competição teve equipe que disparou e subiu, porém, por outro lado um clube chegou a fazer 10 pontos e não conseguiu o tão sonhado acesso

