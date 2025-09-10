O ponto de corte dos últimos anos da Série C para o acesso à Série B

Competição afunilou e Grená segue em busca do retorno à segunda divisão nacional. Porthus Junior / Agencia RBS

Começou a fase quente da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, as oito equipes foram divididas em dois grupos com quatro time. Apenas os dois primeiros de cada grupo terão a oportunidade de jogar a Série B do Brasileirão de 2026. As demais, seguirão na Terceira Divisão Nacional.

O Caxias está no Grupo ao lado de Floresta, Londrina e São Bernardo. Como os dois jogos da primeira rodada desta chave terminaram empatados, todos estão com um ponto na tabela de classificação. Ainda é só o começo. Restam cinco rodadas. Com 15 pontos em disputa, tudo está indefinido. Porém, no final de semana, as equipes podem encaminhar seus destinos. O Caxias joga no Estádio Centenário, sábado (13), às 19h30min, diante do São Bernardo. Na outra partida, o Londrina recebe o Floresta, no domingo (14), às 16h30min.

Fazendo um levantamento das últimas três edições da segunda fase da Série C é possível perceber que o equilíbrio do grupo pode ser decisivo para o acesso. Em 2024, quem fez 9, 10 e 12 pontos conquistaram o acesso. Em 2023 teve time que disparou com 13 pontos. No entanto, o Operário-PR conseguiu sua vaga apenas sete pontos. Ainda na temporada de 2023, um time fez 10 pontos, porém, não subiu. O Volta Redonda ficou em terceiro da chave, atrás de Amazonas com 12 e Paysandu com 10, perdendo nos critérios. Em 2022, quem fez a cima dos nove pontos conseguiu sua vaga.

Desta forma, o Caxias vencendo as três partidas em casa que tem, diante de São Bernardo, Londrina e Floresta, o Grená chegaria aos 10 pontos, com grande probabilidade de atingir o objetivo. O clube prefere não fazer matemática e pensa jogo a jogo. Por isso a segunda rodada se tornou mais uma final ao time de Júnior Rocha:

— Vamos respeitar muito o adversário, mas nós temos nossas virtudes, nossas qualidades, e é com elas que nós vamos para o jogo diante do nosso torcedor, que é uma força enorme no Centenário. Pensa, sempre fez. Não tenho dúvida que, mais uma vez, o torcedor vai ser fundamental para a gente conseguir os nossos objetivos — declarou o técnico Grená.

QUADRANGULARES 2024

GRUPO A

Volta Redonda - 12P

Remo - 9P

Botafogo - 5P

São Bernardo - 5P

GRUPO B

Athletic - 10P

Ferroviária - 10P

Londrina - 7P

Ypiranga - 6P

QUADRANGULARES 2023

GRUPO A

Brusque - 13P

Operário - 7P

São Bernardo - 7P

São José - 6P

GRUPO B

Amazonas - 12P

Paysandu - 10P

Volta Redonda - 10P

Botafogo - 3P

QUADRANGULAR 2022

GRUPO A

Mirassol - 12P

Botafogo - 10P

Aparecidense - 7P

Volta Redonda - 4P

GRUPO B