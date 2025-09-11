O motivo que pode fazer Nenê atuar mais uma temporada pelo Juventude

Nenê atuou em 83 jogos após três temporadas no Verdão. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Ao que tudo indica, o meia Nenê deve se aposentar dos gramados ao final da participação do Juventude no Brasileirão 2025. Em entrevista aos veículos do Grupo RBS na Serra, nesta quarta-feira (10), o atleta de 44 anos revelou que ainda não decidiu 100% se irá pendurar as chuteiras.

— É uma pergunta que é difícil para eu responder. Assim, a ideia é terminar esse ano. Agora assim, 100% mesmo, só vou saber no final do ano. Vai depender de como a gente vai terminar, mas, com certeza, o plano é estar encerrando esse ano — admitiu Nenê.

O motivo que pode fazer o jogador permanecer mais uma temporada nos gramados é a posição que o Juventude terminar na tabela do Brasileirão. Atualmente, o clube está no Z-4 e luta para escapar de uma queda à Série B. No entanto, Nenê brincou que, se o time conseguir vaga à Copa Sul-Americana de 2026, ele pode rever sua aposentadoria:

— Hoje o meu sonho é eu conseguir mais uma vez ajudar o Juventude a permanecer na Série A. Quem sabe a gente conquistar uma vaguinha na Sul-Americana. Aí, se a gente conquistar essa vaga aí, eu acho que eu jogaria mais uma (temporada). Mas vamos ver, né? Olha lá, hein? (risos).