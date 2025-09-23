Esportes

O inédito cenário que o Caxias está inserido na fase decisiva da Série C 

Time grená soma três pontos nas três primeiras rodadas no quadrangular final da competição. Domingo (28), às 19h, equipe do técnico Júnior Rocha recebe o Londrina no Centenário 

