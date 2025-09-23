O inédito cenário que o Caxias está inserido na fase decisiva da Série C 

Caxias e Londrina voltam a se enfrentar no próximo domingo (28). Porthus Junior / Agencia RBS

Desde 2022, a Série C do Campeonato Brasileiro adota o atual formato competitivo em que os 20 clubes se enfrentam em turno único na primeira fase. Ao fim dessa etapa, os oito melhores colocados avançaram para os quadrangulares decisivos, que definem os acessos à Série B. Até o momento, o grupo do Caxias apresenta um equilíbrio inédito.

Dentro dessa estrutura de primeira fase, algumas campanhas se destacaram pela consistência nas últimas edições. No ano passado, o Botafogo-PB encerrou a fase inicial com um aproveitamento de 71,9%, a melhor marca desde a mudança no regulamento. Já nesta temporada, o Caxias liderou a primeira fase com 64,9%, ficando atrás apenas dos paraibanos.

Passada a primeira fase na atual edição, um fato inédito chama a atenção: pela primeira vez, quatro equipes iniciaram os quadrangulares com três empates consecutivos, nas rodadas iniciais. Esse desempenho reforça o equilíbrio e a competitividade da fase decisiva.

— É jogo equilibrado, difícil, todo mundo quer, é jogo muito tenso, dividido o tempo inteiro. Ninguém conseguia dominar uma bola. Então, fica um jogo truncado, que ninguém consegue fazer o jogo andar. Não dá pra comparar a primeira fase, que já era difícil, com essa aqui. Eu sempre falei que ia ser mais difícil. Vai ser mais difícil do que quando os dois melhores chegarem na final. Agora é vida ou morte — comentou José Caetano Setti, vice de futebol do Caxias.

O Ypiranga protagonizou uma situação curiosa na temporada passada. O clube gaúcho empatou seus três primeiros jogos nos quadrangulares, algo raro nesse estágio do torneio. No entanto, nenhum outro time do seu grupo apresentou três empates seguidos como o time de Erechim.

Leia Mais Após mais de 500 minutos de seca, Caxias volta a marcar um gol na Série C

Agora, no segundo turno do quadrangular, o Caxias terá dois jogos em casa. Primeiro com o Londrina, no domingo (28), às 19h, no Estádio Centenário. Depois visita o São Bernardo, e por fim, recebe o Floresta na última rodada.

— Eu acredito que nos jogos em casa a gente consiga grandes resultados, mas não vai ser fácil, porque se tu te atiras está sujeito a levar um gol estúpido, no contra-ataque. Tem que jogar o jogo, ter paciência, trabalhar a bola, ter cuidado e inteligência para jogar. Tudo isso o Júnior Rocha vem falando e treinando. Mudou, é uma competição totalmente à parte do que a gente fez antes — finalizou Setti.



