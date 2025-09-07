"O importante é somar pontos, e ainda mais fora de casa", avalia dirigente do Caxias após empate com o Floresta

O Caxias está trazendo um ponto de Horizonte-CE na largada do quadrangular decisivo da Série C. A equipe grená teve dificuldades contra o segundo melhor mandante da competição, mas segurou o empate em 0 a 0.
Após o duelo em solo cearense, o vice de futebol, José Cetano Setti, avaliou de forma positiva o resultado.
— Foi um jogo difícil, como a gente esperava. Um time complicado de jogar, que joga por uma bola. E o Caxias hoje fez uma coisa que é boa, levar um ponto pra casa. Ah, não fizemos uma grande partida? Não fizemos. Mas o importante é somar pontos, e ainda mais fora de casa — avaliou o dirigente, que elogiou a presença do VAR nesta etapa da competição, que anulou um gol de Gustavo Xuxa, dos cearenses, por impedimento:
— O VAR tem seus defeitos, mas o VAR faz muita justiça no jogo. É importante para o futebol, ele tem que melhorar, ele tem que aprimorar, mas ele é essencial, principalmente nesses lances duvidosos.
Primeiro duelo em casa
O dirigente do Caxias ainda enalteceu que o ponto conquistado no Ceará será importante pra sequência da campanha do time na competição. No sábado (13), o Caxias recebe o São Bernardo, que vem de um empate em casa diante do Londrina. A partida ocorre às 19h30min no Estádio Centenário.
— A gente tem que batalhar para conseguir as coisas que a gente quer e nós batalhamos. Nós não podíamos perder aqui. Nós conseguimos esse resultado e, apesar da dificuldade, é um bom resultado, que a torcida do Caxias tem que saber que é um resultado fora de casa, que vem a somar. Estamos preparados, agora o jogo é em casa, mais uma dificuldade. E essa fase aqui não vai ter jogo fácil, tudo vai ser difícil, tudo vai ser complicado. Então, nós temos que seguir somando pontos — finalizou Setti.