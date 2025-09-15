"O futebol tem que ser para todos": casal que viaja o mundo testando a acessibilidade em estádios visita Caxias do Sul

Claudio Bazoli passou pelo estádio Centenário no sábado (13). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Embora a Lei Geral do Esporte assegure a acessibilidade ao espectador com deficiência ou mobilidade reduzida em estádios e eventos esportivos no país, isso nem sempre é visto na prática. E quem faz essa afirmação é o casal carioca Claudio e Karla Bazoli, com lugar de fala no assunto — afinal, eles já passaram por 209 estádios do Brasil e do mundo para testar a acessibilidade desses locais.

Os mais recentes deles foram os estádios de Caxias do Sul. No sábado (13), os "Caçadores de Estádios" (como são conhecidos no perfil criado no Instagram) acompanharam a partida entre Caxias e São Bernardo no estádio Centenário, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Já no domingo (14), foi a vez de assistir Juventude e Flamengo no Alfredo Jaconi, pela Série A.

Em comum, um balanço com prós e contras quanto à acessibilidade. Vascaíno apaixonado, Claudio, cadeirante, considera que Caxias tem um contexto favorável para pessoas com deficiência em seus estádios, mas com pontos a melhorar.

— No Centenário, tem um espaço para cadeirantes, mas que não é coberto em caso de chuva. Fui informado que, caso chova, você consegue ir para o setor superior, que tem uma grande marquise. Não há obstrução da visão durante o jogo, mas falta assento para acompanhante. No Jaconi, vimos que tem uma entrada prioritária em uma porta para PCDs. Existe um espaço para cadeirantes, mas que também falta o banco para acompanhantes, e infelizmente no espaço tem uma escadaria logo atrás que as pessoas sobem e descem para chegar nos seus setores, o que acaba sendo desconfortável — avalia Claudio.

Cláudio ao lado da esposa Karla e do torcedor do Juventude Christian Jean da Silva no Alfredo Jaconi no domingo (14). Cláudio Bazoli / Acervo pessoal

No geral, os estádios caxienses foram bem avaliados por eles.

— Nossa experiência nos dois estádios foi legal. Gostamos de assistir às partidas e voltaríamos em outros jogos. Mas sempre tem que ter uma aproximação da direção dos clubes com os PCDs que estão presentes em quase todos os jogos, pois assim forma a combinação perfeita — ressalta.

O que é levado em conta

Essa não é a primeira vez dos "Caçadores de Estádios" em Caxias. Ele, advogado, e ela, jornalista, começaram a saga de conhecer e testar estádios mundo a fora em 2013. De lá para cá, muitas foram as impressões coletadas ao longo da jornada. Mesmo se conhecendo desde 2007, o casal começou a visitar os estádios apenas seis anos depois, pois Claudio não se sentia seguro em viajar sendo cadeirante. A esposa Karla o incentivou a fazer a primeira viagem, para a Argentina, com o desejo de conhecer a La Bombonera, do Boca Juniors.

A partir disso, perceberam que, para além do turismo esportivo, poderiam explorar o quanto os estádios estão preparados para receber pessoas com necessidades especiais. Para isso, verificam alguns requisitos fundamentais:

— Por sermos de outro Estado, a gente analisa primeiro o site do clube: se tem alguma informação de entrada para PCDs, retirada de ingresso, pois não sabemos se a gente vai conseguir a gratuidade. Analisamos também essa questão da acessibilidade, do portão de acesso, pois alguns estádios têm entradas bem íngremes; se tem banheiro próximo e uma área acessível de evacuação em caso de emergência; se é protegido de sol e chuva; se é perto de locais com alimentação; se tem um local para o acompanhante. Enfim, nosso projeto chama a atenção da acessibilidade não só para o Claudio, que é cadeirante, mas também para o idoso, para o obeso, para autistas. O futebol tem que ser para todos — enfatiza Karla.

Um dos pontos ressaltados por eles também é sobre as novas arenas, especialmente as construídas para a Copa do Mundo de 2014. Apesar de novas, muitas deixam a desejar. Tanto é que, na avaliação deles, o pior estádio visitado foi a Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas condições desfavoráveis para espectadores com com deficiência ou mobilidade, como a obstrução da visão durante a partida. Na contramão, a Arena MRV, em Belo Horizonte, desponta como a mais acessível.

Claudia e Karla falaram sobre turismo acessível na Semana Municipal do Turismo de Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Claudio e Karla também aproveitaram a passagem pela cidade para palestrar na Semana Municipal de Turismo de Caxias do Sul, nesta segunda-feira (15), falando sobre como a visita à estádios é uma forma de conhecer novos destinos, indo além da proposta inicial dos testes de acessibilidade.

