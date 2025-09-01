O efeito Carpini: números do treinador indicam crescimento do Juventude na luta contra o Z-4

Carpini tem 66% de aproveitamento no comando do Ju. Ulisses Castro / Agencia RBS

Para efeitos de tabela, com a chegada de Thiago Carpini, o Juventude subiu apenas uma posição, do 19º ao 18º lugar no Brasileirão 2025. Mas o crescimento é muito mais nítido quando considerarmos os números alcançados pelo treinador em cinco jogos no comando da equipe.

Foram 10 pontos conquistados dos 15 em disputa. Um aproveitamento de 66%. Com o técnico do acesso alviverde em 2023 de volta à casamata, o Verdão venceu Corinthians, Vasco e Ceará, empatou com o Vitória e perdeu para o Botafogo, mas mostrou um futebol competitivo até o fim da partida.

— Esse percentual de aproveitamento, poxa, é fantástico, mas a gente sabe que talvez, para a nossa realidade hoje, para a sequência que nós ainda temos, você manter quase 70% de aproveitamento, isso é muito difícil — avaliou o técnico após a vitória sobre o Ceará, em Fortaleza.

O Ju chegou a ficar 24 horas fora da zona de rebaixamento com o 1 a 0 sobre os cearenses. Mas os triunfos do Vitória sobre o Atlético-MG e do Vasco sobre o Sport, no domingo (31), devolveram o time de Carpini ao 18º lugar.

No entanto, a perspectiva de dias melhores aumentou consideravelmente. Com Carpini, o Juventude resgatou a força do Alfredo Jaconi, vencendo dois de três desafios, e somou seus primeiros pontos fora de casa na competição, diante de Vitória e Ceará. No Castelão, o Alviverde foi além e obteve os primeiros três pontos longe de Caxias do Sul na Série A. A última vitória fora de casa havia sido em 4 de dezembro do ano passado sobre o São Paulo no Morumbi (2 a 1).

O técnico alviverde repete o bom início que teve em Salvador na temporada passada quando conseguiu no final de disputa tirar o Vitória do Z-4 e conduzir o clube à disputa da Copa Sul-Americana de 2025.

— Foi um aproveitamento próximo de Libertadores e de pré-Libertadores no ano passado, que também garantiu a permanência do Vitória. Eu trago muitas coisas boas que nós construímos lá para esse momento que a gente vive muito parecido — admitiu Carpini.

Carpini iguala número de vitórias do Ju

Em apenas cinco rodadas no comando da equipe, Thiago Carpini já alcançou o mesmo número de vitórias que o Juventude teve em 16 partidas na competição: três. Com Fábio Matias, o Alviverde venceu Vitória e Ceará, no primeiro turno. Já com Claudio Tencati, o time apenas venceu uma vez, o lanterna Sport, no Alfredo Jaconi.

— Apresentamos coisas boas, ainda, claro, que erros e acertos, mas dentro de um processo com uma margem de evolução. Eu acho que é uma organização melhor coletiva, os comportamentos sem a bola, e a maneira que os atletas assimilaram, treino, cobrança, repetição, vídeo, a gente aproveitar cada mínimo de sessão que a gente tem para evoluir alguma coisa, usando nossos próprios erros nos últimos jogos, nossos próprios exemplos, para seguir melhorando e ajustando — apontou Carpini.

E mesmo sendo ele o divisor de águas da vida alviverde no Brasileirão, o treinador enaltece o desempenho dos atletas como ponto de partida para a reação do clube na competição.

— Em virtude muito do compromisso, do comportamento coletivo dos atletas, da aceitação daquilo que está sendo proposto, eu falo isso muito, então o mérito é deles — finalizou.

Números de Carpini pelo Ju

5 jogos: 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aproveitamento de 66%;

Venceu duas das três partidas disputadas no Alfredo Jaconi: 2 a 1 no Corinthians e 2 a 0 no Vasco; e perdeu para o Botafogo por 3 a 1;

Está invicto fora de casa: venceu o Ceará (1 a 0) e empatou com o Vitória (2 a 2);

Com 21 pontos, equipe ocupa o 18º lugar e está a apenas um do Santos, o 16º colocado, com 22.