Esportes

Subindo
Notícia

O efeito Carpini: números do treinador indicam crescimento do Juventude na luta contra o Z-4

No sábado (30), contra o Ceará, técnico atingiu a terceira vitória em cinco partidas no comando da equipe alviverde

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS