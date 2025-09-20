O clima para o jogo em Londrina e os bastidores na concentração do Caxias

Caxias encerrou a preparação na sexta-feira. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias enfrenta o Londrina neste sábado (20), às 19h30min, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. A partida é decisiva para ambas as equipes, que buscam manter viva a esperança de acesso à Série B.

Cheguei em Londrina no final da tarde de sexta-feira e, desde então, o clima na cidade tem sido de tranquilidade, com poucos sinais de agitação pré-jogo.

Na noite de sexta-feira, o vice de futebol do Caxias, José Caetano Setti, participou ao vivo do Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra, direto da concentração grená em Londrina. Durante a entrevista, o dirigente relembrou um momento marcante: em 2004, quando o Caxias conquistou sua última vitória na cidade paranaense, ele já fazia parte do departamento de futebol, atuando como diretor. A lembrança reforça o peso histórico do confronto e a expectativa por um novo resultado positivo fora de casa.

Na manhã deste sábado, foi possível observar alguns torcedores circulando com camisas do Londrina, especialmente nas proximidades do centro. Em conversa com funcionários e clientes de uma das principais padarias da cidade, o sentimento predominante é de confiança: muitos acreditam que o Londrina pode aproveitar o fator casa para conquistar um bom resultado e seguir firme na disputa.

Apesar da expectativa local, a torcida do Caxias também promete marcar presença no VGD. Pelo menos dois ônibus de excursão partiram da Serra Gaúcha rumo a Londrina, levando torcedores que acreditam na força do time grená fora de casa. A presença da torcida visitante deve contribuir para um ambiente de jogo decisivo e com expectativa de oito mil lugares preenchidos, lotação máxima.

Com clima ameno e expectativa crescente, a cidade de Londrina se prepara para uma noite de futebol decisiva. O confronto entre Londrina e Caxias promete os torcedores nas arquibancadas e aqueles que estiverem na Serra ou em outras partidas do mundo acompanhando o duelo.

Na concentração, nenhum fato diferente da normalidade. Nada de foguetório na madrugada, por exemplo. Neste sábado, os atletas do Caxias tiveram a manhã livre, com o café da manhã servido até as 10h. O primeiro a aparecer no restaurante foi o goleiro Victor Golas, por volta das 6h30min.

Após o almoço, marcado para o meio-dia, o grupo descansa em e faz um lanche às 16h. Em seguida, participa de uma palestra com o técnico Júnior Rocha às 17h30min, onde serão discutidos pontos estratégicos para o confronto contra o Londrina. A saída para o estádio VGD está prevista para as 17h50min. O hotel fica há dois quilômetros do estádio. O deslocamento deve levar de 10 a 15 minutos, dependendo do trânsito.