O clima para o jogo em Londrina e os bastidores na concentração do Caxias

Após o almoço, o grupo descansa em e faz um lanche às 16h. Em seguida, participa de uma palestra com o técnico Júnior Rocha

Eduardo Costa

direto de Londrina

