Esportes

Em casa
Notícia

"O campeonato ainda não acabou", diz técnico do Caxias após derrota para o Londrina

Júnior Rocha concedeu entrevista coletiva após o primeiro resultado negativo no quadrangular final da competição nacional

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS