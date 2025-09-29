"O campeonato ainda não acabou", diz técnico do Caxias após derrota para o Londrina

Técnico Júnior Rocha reconheceu que o Londrina foi mais efetivo no jogo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias se complicou na luta pelo acesso à Série B ao sofrer sua primeira derrota no quadrangular final da Série C. Jogando no Estádio Centenário, neste domingo (28), o time grená foi superado pelo Londrina por 1 a 0, em um confronto direto. O resultado negativo interrompe a sequência invicta do Caxias nesta fase decisiva e acende o alerta para os próximos dois compromissos.

Com o revés diante da equipe paranaense, o Caxias vê sua situação se tornar mais delicada na tabela, precisando somar pontos nas rodadas seguintes para manter viva a esperança de acesso.

— Antes de tudo, entender e ter lucidez na fala aqui, sem agir com emoção. Obrigado ao torcedor pelo apoio. Com toda a humildade, pedir desculpas. Não conseguimos o resultado tão desejado. Sobre o jogo, tu tens que fazer por merecer o resultado em todos os aspectos. Foi nosso melhor jogo no quadrangular em chances criadas. Não fomos efetivos. O Londrina foi efetivo. Triste para nós todos, mas o campeonato ainda não acabou — comentou o técnico Júnior Rocha.

O Caxias fez um bom primeiro tempo no Estádio Centenário e mostrou iniciativa diante do Londrina, criando boas oportunidades de gol. No entanto, esbarrou na grande atuação do goleiro Luiz Daniel, que foi decisivo ao impedir que o time grená abrisse o placar. As defesas do goleiro paranaense mantiveram o jogo equilibrado e frustraram as tentativas do Caxias de transformar o domínio inicial em vantagem no marcador.

— O jogo foi todo equilibrado. A gente criou as nossas oportunidades e eles as deles. Por isso falo da lucidez, e não só da emoção de achar um culpado, caça às bruxas. Eu me recordo quando cheguei aqui e os atletas também. O Caxias era cotado pra não cair. Nós tivemos as nossas oportunidades, não fomos felizes e o goleiro foi bem nas defesas. No detalhe, eles conseguiram vencer na segunda etapa — afirmou o treinador.

O Caxias terá dois jogos decisivos para definir seu futuro na Série C e manter vivo o sonho do acesso à Série B. A equipe grená enfrentará o São Bernardo, fora de casa, e o Floresta, no Centenário, nas próximas rodadas do quadrangular final, em confrontos que exigem máxima concentração e desempenho.

Com a derrota para o Londrina, o time precisa reagir rapidamente e somar pontos para seguir na briga pelo objetivo principal da temporada.