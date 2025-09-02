"Nós vamos brigar lá em cima nesta temporada", projeta novo ala/armador do Caxias Basquete

Jogador se apresentou ao elenco nesta semana. Porthus Junior / Agencia RBS

A principal novidade no elenco do Caxias Basquete para a disputa do NBB 25/26 é o ala/armador Felipe Vezaro, de 33 anos, vindo do União Corinthians. O atleta volta a vestir as cores do time caxiense, uma vez que foi convidado a disputar um torneio na China em 2015 pelo Gambas. Na oportunidade, a equipe conquistou o Autumn Four Nations Basketball Tournament, quadrangular disputado na cidade chinesa de Xuzhou.

— Muito feliz com essa oportunidade, muito honrado. Já pude ter o privilégio de poder defender as cores do Caxias lá na China. Uma passagem que foi muito legal. E agora, de fato, podendo representar o Caxias em uma temporada inteira, é gratificante demais — admitiu Vezaro, que comentou ainda como será atuar novamente tendo o comando de Rodrigo Barbosa:

— Eu brinco, chamo ele de pai às vezes (risos). Mas é um cara sensacional. Eu já tive o prazer de trabalhar com ele na China. É um cara que me deu bastante liberdade lá e não tenho dúvidas que ele vai me dar aqui também. Vai me colocar em condições onde eu saio melhor nos meus arremessos, onde eu consigo pontuar melhor.

Elenco em formação

Além de Vezaro, outro reforço é o ala Humberto Gomes, de 30 anos, que retorna ao time após duas temporadas no Vasco. Os dois atletas já estiveram presentes na etomada dos treinos na segunda-feira (1º), no Ginásio do Sesi.

Alguns atletas que atuaram na temporada passada renovaram seus compromissos com a equipe caxiense. Casos de Shamell, 44 anos, maior pontuador da história do NBB, do armador paraguaio Fabrizzio, de 23 anos, e do pivô Tom, de 31.

A equipe ainda projeta de dois a três reforços até a estreia na competição. Durante o início de trabalhos, a equipe sub-19 compôs o elenco. Nesta terça-feira (2) retornaram ao grupo os atletas da equipe sub-22 que disputaram o Sul-Brasileiro, em Brusque, e se preparam para a fase final da Série Prata da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB).

— Nos últimos anos não teve rebaixamento, né? Então, algumas equipes começavam um pouquinho mais lentas. Você via elas crescendo durante a competição e acabava que, às vezes, não conseguiam recuperar. E acabava nem classificando para o playoff. Agora não tem mais isso. Agora, desde o começo, a gente tem que entrar com o foco total em todas partidas, é uma final de campeonato para nós, porque a gente quer buscar coisas grandes. Quem sabe aí buscar um Super 8 para o Caxias. Seria um resultado sensacional, né? E é o que a gente vai brigar essa temporada. Com certeza. Não vamos brigar para cair, não. Nós vamos brigar lá em cima nesta temporada, se Deus quiser — finalizou Vezaro.



