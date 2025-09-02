Esportes

Olhando pro alto
"Nós vamos brigar lá em cima nesta temporada", projeta novo ala/armador do Caxias Basquete

Felipe Vezaro, de 33 anos, ex-União Corinthians, é a principal novidade no elenco da equipe de Rodrigo Barbosa para a disputa do NBB 25/26

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

