Esportes

Começa em outubro
Notícia

No retorno ao Caxias Basquete, Humberto projeta equipe competitiva no NBB 2025/2026

Equipe caxiense iniciou a fase de treinamentos nesta semana e ainda espera fechar a contratações de mais reforços

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS