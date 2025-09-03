No retorno ao Caxias Basquete, Humberto projeta equipe competitiva no NBB 2025/2026

Humberto volta ao time caxiense após dois anos no Vasco. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete iniciou nesta semana os treinamentos em preparação ao NBB 2025/2026. Mesmo que ainda busque recursos para finalizar as últimas contratações para a temporada, o time do técnico Rodrigo Barbosa já conta com uma base importante nessas primeiras atividades.

Um dos jogadores contratados é o ala Humberto, que retorna ao clube após duas temporadas no Vasco.

– Sempre um prazer vestir essa camisa. Tive duas temporadas muito boas aqui, nas duas vezes chegando nos playoffs, no primeiro ano chegando às semifinais do Super 8. Caxias é uma cidade que me abraçou e abraçou a minha família. Tenho muito respeito por esse time e espero que seja mais um ano vitorioso para nós — disse o ala Humberto, que completou sobre o grupo caxiense para a próxima temporada:

— Estamos formando um time com jogadores experientes, com bastante rodagem no NBB. Então, tem tudo para ser um ano muito bom para nós.

No retorno, o jogador de 30 anos espera reprisar os bons momentos que teve pelo Caxias entre 2021 e 2023, Na ocasião, nas duas temporadas, teve médias de 12,2 pontos pelo time, além de se destacar como uma liderança em quadra. Na carreira, o jogador ainda atuou por Pinheiros, Flamengo e Corinthians.

Por aqui, vai reencontrar jogadores experientes, como Felipe Vezaro e Shamell, que formam a espinha dorsal da nova equipe.

— É um trabalho da diretoria para que a equipe se fortaleça um pouco mais. O Vezaro foi uma oportunidade interessante de mercado. Joguei com o Shamell uns 14 anos atrás. Aprendi muito com ele. Então, será um prazer reviver isso. Dá pra prospectar um time competitivo. E espero que consigamos fazer da nossa casa nosso principal ponto forte. Jogar aqui tem que ser difícil para todo mundo — destacou Humberto.

Natural da capital paulista, Humberto também destacou a relação com o técnico Rodrigo Barbosa como um dos motivadores para o retorno a Caxias do Sul.

— Sou suspeito para falar do Rodrigo (Barbosa). As temporadas aqui, na questão de números, foram as minhas melhores. Vamos tentar reeditar isso. Temos uma relação de confiança, de um entender o outro — explicou o jogador.

A abertura do NBB está prevista para 18 de outubro. As datas e horários dos jogos devem ser confirmados durante este mês pela Liga Nacional de Basquete. Antes, o Caxias irá disputar o Torneio Abertura, entre os dias 26 de setembro e 4 de outubro, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF).







