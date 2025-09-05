Harlem Globetrotters se apresentam em outubro em Caxias do Sul

Astros estiveram no Brasil em 2017. Harlem Globetrotters / Divulgação

Faltam 30 dias para Caxias do Sul receber um espetáculo esportivo reconhecido mundialmente: os lendários Harlem Globetrotters. Os ícones mundiais do basquete acrobático retornam ao Brasil após quase uma década.

A última passagem pelo país foi em 2017. Agora, o novo espetáculo é realizado em mais de 10 cidades do país. Em 5 de outubro, eles se apresentam no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul, com início às 17h.

Os ingressos estão à venda pelo site www.bilheteriadigital.com.

A equipe foi criada em 1926 por Abe Saperstein, para trazer visibilidade a jogadores negros, geralmente excluídos das ligas oficiais de basquete nos Estados Unidos. A fama mundial veio com as performances, que misturavam de forma única habilidade e humor. Os Globetrotters ajudaram a moldar o basquete moderno, abrindo caminho para a diversidade e inclusão no esporte e rompendo barreiras raciais e de gênero.