Esportes

Começou
Notícia

No grupo do Caxias, Londrina sai na frente, mas São Bernardo busca empate na abertura do quadrangular da Série C

Duas partidas abriram a primeira rodada dos quadrangulares do acesso da Terceira Divisão Nacional

Tiago Nunes

Direto de Fortaleza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS