No grupo do Caxias, Londrina sai na frente, mas São Bernardo busca empate na abertura do quadrangular da Série C

Jogo foi no interior paulista neste sábado. Mauro Horita / Agência Paulistão/FPF

O quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro teve início neste sábado (6) com emoção nos jogos dos Grupos A e B. No grupo do Caxias, que estreia neste domingo (7), o São Bernardo e o Londrina protagonizaram um empate eletrizante por 2 a 2. Já no clássico de Campinas, a Ponte Preta venceu o Guarani por 1 a 0.

No Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, o Londrina abriu uma vantagem de dois gols no primeiro tempo, com Iago Teles e Augusto (contra) balançando as redes. No segundo tempo, o São Bernardo reagiu e buscou o empate com gols de Eliel (contra) e Victor Andrade. Com o resultado, as duas equipes somam um ponto na tabela do Grupo A, que tem Caxias e Floresta, ambos se enfrentam neste domingo às 16h30min, no Estádio Domingão, em Horizonte.

No outro confronto da noite, a Ponte Preta superou o Guarani por 1 a 0 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O gol da vitória foi marcado por Jonas Toró. O grupo ainda tem Brusque e Náutico, que jogam neste domingo às 19h, em Santa Catarina.