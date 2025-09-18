No G-4 e com invencibilidade: como chega o Mirassol, rival do Juventude na 24ª rodada

Mirassol está no G-4 do Brasileirão. JP Pinheiro / Agência Mirassol / Divulgação

O Juventude terá pela frente na 24ª rodada o time mais surpreendente do Brasileirão: o Mirassol. A equipe paulista vive excelente fase e ocupa a quarta colocação da Série A com 39 pontos. Invicto há cinco partidas, o time comandado por Rafael Guanaes recebe o Verdão neste domingo (21), às 16h, no estádio Maião.

Jogando em casa, o Mirassol tem feito do Maião um verdadeiro trunfo. Em 10 partidas como mandante, o clube soma seis vitórias e quatro empates, mantendo a invencibilidade diante da torcida. Na última quarta-feira, protagonizou uma reação impressionante ao buscar o empate por 3 a 3 contra o Botafogo, após estar perdendo por três gols de diferença.

Antes disso, o time já havia vencido adversários de peso como Fortaleza, Bahia e Grêmio, consolidando sua campanha como uma das mais consistentes da competição. O desempenho chama ainda mais atenção diante das limitações financeiras: com orçamento modesto, o Mirassol opera com uma folha salarial de pouco mais de R$ 3 milhões mensais.

— Nós temos aqui convicção, de ideias, de planejamento. Isso é o mais importante. Sei que o futebol é dessa forma, às vezes, muita gente sem saber como é feito uma gestão de futebol, como é construído um plantel, como tem uma estrutura. O Mirasol estava na Série B ano passado, e quando você tem acesso a uma primeira divisão, é normal que as pessoas até coloquem que é um candidato ao rebaixamento. O mais importante é nós acreditarmos nas nossas convicções e no nosso trabalho — comentou o ex-jogador Paulinho, atualmente, executivo do Mirassol, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Aposta em jogadores em baixa

Mirassol está invicto no Maião. Felipe Novoa / Mirassol / Divulgação

Na estreia na Série A do Brasileirão, o Mirassol vem surpreendendo ao integrar o G-4 com um elenco formado por jogadores experientes que buscavam novas oportunidades.

O clube paulista aposta em atletas com qualidade reconhecida, mas que estavam em baixa em outras equipes, como os laterais Reinaldo, ex-Grêmio, e Felipe Jonatan, que era reserva no Fortaleza; os goleiros Walter, ex-Corinthians e Cuiabá, e Alex Muralha, revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Coritiba.

— Tudo o que vem acontecendo com o Mirassol não é de hoje, e sim de quatro, cinco anos atrás. Agora nesse primeiro ano de Série A, eu estou aqui trabalhando e ajudando da melhor maneira possível para que a gente possa ir construindo e deixando um legado dentro do clube — contou Paulinho.

O técnico Rafael Guanaes, responsável por comandar o Mirassol na atual campanha do Brasileirão, construiu sua trajetória em clubes de menor expressão do cenário nacional, como Atlético-GO, Operário-PR, Novorizontino, Sampaio Corrêa, Athletico-PR e Tombense. Além disso, atuou como auxiliar técnico de Paulo Pezzolano durante a passagem do treinador uruguaio pelo Cruzeiro.

— É um cara que a parte humana dele é ímpar, porque é um cara que tem uma energia muito positiva, uma energia boa, é um cara que se cobra muito. Muitas vezes, eu preciso falar pra ele dar uma descansada na mente, mesmo sabendo que um treinador de futebol, ele pensa no no futebol 24 horas — finalizou Paulinho.