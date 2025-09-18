Esportes

Brasileirão
Notícia

No G-4 e com invencibilidade: como chega o Mirassol, rival do Juventude na 24ª rodada

Equipe do interior paulista faz campanha surpreendente na competição nacional

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS