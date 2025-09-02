Esportes

No Homero Soldatelli
Notícia

No Brasileirão Sub-17, Juventude tem confronto gaúcho com o Grêmio

Após a final do Estadual da categoria, equipes se encontram pelo Campeonato Nacional nesta quarta-feira (3)

Camila Corso

Jornal Pioneiro

