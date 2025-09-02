No Brasileirão Sub-17, Juventude tem confronto gaúcho com o Grêmio

Depois de cinco jogos, Alviverde quer voltar a vencer. Nathan Bizotto / EC Juventude/Divulgação

Pela 17ª rodada do Brasileirão Sub-17, o Juventude recebe o Grêmio. O confronto inicia às 15h desta quarta-feira (3), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

O time de Márcio Ebert está na 14ª posição na tabela, com 19 pontos, conquistados em cinco vitórias e quatro empates. Já a equipe de Porto Algre é 5º colocada, com 28 pontos.

O Papo é estreante na competição. Faltando três jogos para o fim da primeira fase, as chances de classificação são baixas, já que a distância para o oitavo colocado é de nove pontos. Sem vencer há cinco jogos, a última vitória do Alviverde foi diante do América-MG.

Na última rodada, o Verdão perdeu para o Flamengo por 1 a 0, na Gávea. O Tricolor vem de goleada, em casa, sobre o lanterna Atlético-GO por 8 a 1.

Juventude e Grêmio também se enfrentaram pela final do Gauchão 2025 da categoria. Na ocasião, os guris tricolores saíram vitoriosos e levantaram a taça.