No Brasileirão Sub-17, Juventude tem confronto gaúcho com o Grêmio

Pela 17ª rodada do Brasileirão Sub-17, o Juventude recebe o Grêmio. O confronto inicia às 15h desta quarta-feira (3), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.
O time de Márcio Ebert está na 14ª posição na tabela, com 19 pontos, conquistados em cinco vitórias e quatro empates. Já a equipe de Porto Algre é 5º colocada, com 28 pontos.
O Papo é estreante na competição. Faltando três jogos para o fim da primeira fase, as chances de classificação são baixas, já que a distância para o oitavo colocado é de nove pontos. Sem vencer há cinco jogos, a última vitória do Alviverde foi diante do América-MG.
Na última rodada, o Verdão perdeu para o Flamengo por 1 a 0, na Gávea. O Tricolor vem de goleada, em casa, sobre o lanterna Atlético-GO por 8 a 1.
Juventude e Grêmio também se enfrentaram pela final do Gauchão 2025 da categoria. Na ocasião, os guris tricolores saíram vitoriosos e levantaram a taça.
Na primeira fase do nacional, os 19 times se enfrentam em turno único. Os oito melhores avançam às quartas de final, que, assim como as semifinais, são disputadas em jogo único, na casa do melhor colocado da fase inicial. Na final, as equipes jogam em ida e volta.